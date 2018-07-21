Гарантия перехвата. На что способна новая российская противоракета

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Шестиосный тягач с цилиндрическим транспортным контейнером подъезжает к стрельбовому комплексу полигона Сары-Шаган в казахстанской степи и выгружает в шахту массивный контейнер. Следующий кадр — ракета, выбросив столп пламени, взмывает в небо и по крутой дуге устремляется к цели. В небе отчетливо видно белое облако взрыва. Цель поражена. Минобороны опубликовало видеоролик успешного пуска модернизированной ракеты системы противоракетной обороны, прикрывающей Москву и Центральный промышленный район. О том, что известно о новом российском стратегическом щите, — в материале РИА Новости.

Ближний перехватчик

Как сообщил "Красной звезде" заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько, новейшее оружие успешно выполнило задачу и достигло цели в установленное время. Этот испытательный пуск — уже четвертый за девять месяцев. Ранее боеприпас без нареканий поразил учебные цели 24 ноября 2017-го, а также 12 февраля и 2 апреля текущего года. Приходько не уточнил название изделия, но речь, по всей видимости, идет о модернизированной ракете ближнего перехвата ПРС-1М. Она поступит на вооружение системы ПРО московского региона А-135 "Амур", заменив устаревающие ПРС-1 (53Т6), впервые испытанные в 1979 году.

"Испытанная модернизированная противоракета ПРС-1М, которая заменит стоящие на вооружении противоракеты 53Т6, — это фактически новое изделие, — сообщил РИА Новости член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко. — При сохранении массогабаритных характеристик прежней противоракеты ПРС-1М обладает новым двигателем и принципиально новой бортовой радиоэлектронной аппаратурой. Удалось значительно увеличить ее скорость и высоту противоракетного перехвата, а также эффективность уничтожения одиночных и групповых целей".

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Практически всю информацию о модернизированной ракете военные держат в строжайшем секрете. Из открытых источников известно, что она способна разгоняться в воздухе до умопомрачительных четырех километров в секунду (или 14,5 тысячи километров в час — по сути, гиперзвук). Ранее СМИ сообщали, что ПРС-1М сможет перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 километров и на высотах от пяти до пятидесяти километров. Модернизированное изделие сохранило массогабаритные характеристики оригинального, значит, длина перехватчика — 10-12 метров, диаметр — 1-1,5 метра, масса — чуть более 9,5 тонны.

А вот о боевой части неизвестно ровным счетом ничего. Судя по ролику Минобороны, прототип ПРС-1М поразил цель фугасным или осколочно-фугасным зарядом. Вместе с тем оригинальная ПРС-1 оснащена ядерной боевой частью мощностью десять килотонн.

Помимо ракеты ближнего перехвата российская система ПРО располагала дальнобойными перехватчиками 51Т6 "Азов", способными поражать цели на дальности до 670 километров и на высоте около 70 километров, то есть в ближнем космосе. Однако, по официальным данным, они были сняты с эксплуатации в середине нулевых по истечении срока службы.

Щит столицы

Напомним, система ПРО А-135 "Амур" была принята в опытную эксплуатацию в 1990 году и встала на боевое дежурство пять лет спустя. Сегодня она входит в состав Девятой дивизии ПРО Первой армии ПВО и ПРО особого назначения и числится в Войсках противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических войск России. Систему неоднократно модернизировали. В первую очередь это коснулось элементной базы, ее миниатюризации.

Принцип действия противоракетной обороны можно условно разделить на несколько этапов. Первыми "факелы" стартующих МБР условного противника засекают спутники Единой космической системы обнаружения и боевого управления (входят в состав Космических войск ВКС России). Почти сразу же сопровождение целей берут на себя мощные РЛС надгоризонтного наблюдения "Воронеж" и более старые "Дарьял". Рубикон пройден: в этот момент начинается обратный отсчет для военно-политического руководства России на принятие решения о нанесении ответно-встречного удара. А система ПРО А-135 переводится в режим боевой работы.

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Ее "глаза" — радиолокационная станция "Дон-2Н" расположена в подмосковном Софрино. Она засекает головную часть МБР еще в космосе, на удалении до 3700 километров, и передает информацию в "мозг" — на командно-вычислительный пункт 5К80 (находится в Пушкино). Мощные компьютеры "Эльбрус" быстро анализируют данные и передают эстафету "кулакам" — одному или нескольким стрельбовым комплексам (развернуты вблизи населенных пунктов Развилка, Сходня, Королев, Внуково, Софрино). В каждом из них от 12 до 16 шахтных пусковых установок. Противоракеты ближнего перехвата 53Т6 (ПРС-1) получают целеуказание и атакуют приближающуюся боеголовку на дистанциях до 60 и на высотах до 45 километров. На 2016 год в строю было 68 таких перехватчиков.

Обнаружение цели, захват, выдача разрешения на пуск, наведение противоракеты — все происходит без участия человека. А-135 способна без особых проблем отличить боеголовку от ложной цели, которыми снаряжены все современные МБР. Более легкие "муляжи" при входе в атмосферу замедляются из-за трения воздуха. А тяжелые боеголовки уходят в отрыв. В этот момент стрельбовые комплексы ПРО и открывают огонь.

Хотя А-135 — сложная и эффективная система ПРО, она уже морально и физически устаревает. Ее сменит перспективная система нового поколения А-235. Известно, что она будет бить дальше, точнее и иметь на вооружении противоракеты большой, средней и малой дальности. Возможно, нишу последних и займут модернизированные ПРС-1М.

Кроме того, неоднократно сообщалось, что возможностями противоракетной обороны обладает перспективная зенитно-ракетная система С-500, которая благодаря мобильности станет более гибким инструментом обеспечения ПРО страны. Дальность ракет С-500 — около 600 километров. По данным СМИ, она сможет обнаружить и одновременно ударить по десяти баллистическим целям, летящим со скоростью до семи километров в секунду.