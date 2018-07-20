МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские войска получили 22 отремонтированные боевые машины "Штурм-С" и получат еще 8 таких машин 30 июля 2018 года, заявил в ходе единого дня военной приемки генеральный директор Вольского механического завода Александр Пядышев.

"В настоящее время 22 боевые машины комплекса "Штурм-С" прошли приёмо-сдаточные испытания с положительным результатом, приняты военным представительством и отгружены в войсковые части Центрального военного округа. Восемь боевых машин изготовлены и находятся на этапе приемо-сдаточных испытаний. Отгрузка запланирована на 30 июля", — сказал он.

Пядышев отметил, что с 2015 по 2017 годы на боевых машинах комплекса была "успешно реализована программа импортозамещения по замене командной радиолинии". Также конструктивно реализована возможность применения ракет 9М120 "Атака", добавил он.