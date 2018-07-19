Американские СМИ назвали российское оружие, перед которым НАТО "беззащитно"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американское издание Military Watch сравнило оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер с возможностями системы противоракетной обороны НАТО в Европе и пришло к выводу, что альянсу нечего противопоставить российскому оружию.

"Принимая во внимание опыт боевого применения систем "Патриот", они вряд ли будут способны перехватывать "Искандеры", поэтому объекты НАТО останутся практически беззащитными перед российским комплексом", — отмечают авторы статьи.

Они подкрепляют подобный вывод недавними результатами применения систем "Патриот" в Йемене, когда американский комплекс оказался крайней неэффективен против Р-17, которыми пользовались хуситы. Р-17 (Scud B по классификации НАТО. — Прим. ред.) был принят на вооружение в 1962 году и, как отмечают авторы, представляется оружием значительно более примитивным, нежели "Искандер".

В статье также отмечается, что принятие ОТРК "Искандер" на вооружение вызвало беспокойство у европейских союзников США. Шведское военное руководство было встревожено тем, что благодаря этим комплексам российские войска могут быстро уничтожить военные объекты и аэродромы по все территории страны, что обеспечит им преимущество в случае конфликта. При этом авторы указывают, что размещение "Искандеров" на западе России позволяет им достигать практически любой точки в Северной Европе.