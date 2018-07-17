МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минобороны готово к практической реализации достигнутых в Хельсинки договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что планируется активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов и другим каналам. В частности, предстоит обсудить продление срока действия договора СНВ и взаимодействие в Сирии.

На встрече в финской столице российский президент заверил своего американского коллегу, что Москва готова продлить договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ), но надо обсудить детали.

Также лидеры России и США договорились о сотрудничестве по сирийской проблеме. Трамп подчеркнул, что это может может спасти сотни тысяч жизней.

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Саммит в Хельсинки

Накануне Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и кое-где даже достигли практических договоренностей.

Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.