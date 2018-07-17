На Неве прошла первая ночная тренировка главного военно-морского парада

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 20 боевых кораблей и катеров приняли участие в первой ночной тренировке главного военно-морского парада, которая прошла на реке Нева, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Свыше 20 боевых кораблей и катеров приняли участие в первой тренировке главного военно-морского парада в акватории Невы с 04.00 до 05.30 утра сегодня, под руководством главнокомандующего ВМФ России aдмирала Владимира Королёва", — сказал он.

Как сообщил Дыгало, в составе тактических групп в парадном строю прошли малые ракетные корабли, минно-тральные корабли, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера, а также группа артиллерийских катеров Каспийской флотилии, которая будет задействована эпизоде демонстрации знамен прославленных соединений ВМФ. "Впервые в тренировке принял участие малый ракетный корабль нового поколения "Ураган", — подчеркнул он.

В рамках тренировки рабочая группа "произвела замеры интервалов между кораблями и проверила выполнение экипажами кораблей и катеров задачи поддержания заданной скорости и удержания кораблей на заданном курсе при следовании их по фарватеру Невы от Благовещенского до Троицкого мостов". Кроме того, была проверена организация связи с кораблями и соблюдение мер навигационной безопасности.

Отмечается, что особое внимание было уделено проверке действий корабельных расчетов "Главный командный пункт корабля — Боевой информационный пост — Штурман" и специалистов штурманских боевых частей кораблей.