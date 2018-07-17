Трясущийся и старый. Почему украинский "Оплот" назвали тупиковым танком

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Изношенность узлов и агрегатов, несоответствие заявленных возможностей суровой реальности, низкая надежность и плачевный экспортный потенциал — и это еще не главные проблемы украинского основного боевого танка Т-84У "Оплот". Как признался на днях СМИ бывший военнослужащий ВСУ, командир танкового взвода Алексей Бобовников, у этих машин попросту нет будущего. О мытарствах украинского "супертанка", на поверку оказавшегося "бумажным тигром", — в материале РИА Новости.
Советская база
Т-84У "Оплот" на удивление тепло встретила западная специализированная пресса. Авторитетные издания включали его в топ-10 лучших мировых ОБТ, эксперты отмечали хорошую защищенность танка и достойную систему управления огнем. Однако комплименты комплиментами, а тендеры тендерами. В нулевых украинское правительство пыталось продвинуть танк в Турцию, Грецию и Малайзию, и все эти страны в конечном счете сделали выбор в пользу коммерчески успешных американских и европейских бронированных машин. А своей армии Т-84У "Оплот", как выяснилось, был не особенно и нужен. Для ВСУ изготовили всего десять единиц.
Модификация БМ "Оплот", представленная в 2008-м, отличалась от базового Т-84У улучшенной мобильностью и защищенностью, но в серийное производство для армии не пошла. Зато у модификации "Оплот-Т" были все шансы стать основным боевым танком Вооруженных сил Таиланда. Первого сентября 2011 года подписали контракт на поставку 49 танков и пяти учебных машин на сумму 241 миллион долларов. Увы, сиамский вояж "Оплота", мягко говоря, не задался.
Бывший в употреблении
Танки, конечно, не разваливались на ходу, вполне сносно стреляли, но по факту оказались банально старыми. Со многих в Таиланде сразу же сошла заводская краска, обнажив слои многолетней давности, а кое-где и ржавчину. Быстро выяснилось, что в них зачастую использовались узлы и агрегаты танков, десятилетиями находившихся на складах хранения или ржавевших под открытым небом. На "Оплоты" устанавливались, в частности, двигатели ТД-1000Т разной степени сохранности, снятые с первых Т-80, принятых на вооружение еще в 1976 году. Тогда эти движки были по-настоящему прорывными, но за 40 лет многое изменилось.
Пикантную "вторичность" украинских "Оплотов" прямо подтвердил представитель тайской армии, присутствовавший на приемке в Харькове первых машин. Он выложил в анонимном блоге фотографии цехов, где хаотично хранятся комплектующие и узлы танков Т-64, Т-80УД и Т-84, в том числе и двигатели, — порой под открытым небом. Уже на испытаниях тайцы сильно ругали "Оплоты" за низкий уровень эргономики и надежности, неоправданно сложные алгоритмы управления, тесноту и постоянные сбои в электронике.
Европейский провал
Тем не менее украинские СМИ, политики и "диванные" эксперты продолжали активно расписывать достоинства национального "супертанка". Поставки "Оплотов" еще в августе прошлого года обещал армии верховный главком Петр Порошенко. И танки действительно пришли — аж целых десять штук, построенных в конце 90-х и косметически отремонтированных. Зато интернет пестрит смонтированными на коленке видеороликами: "Оплот" против "Арматы", "Оплот" против "Абрамса", "Оплот" против "Леопарда".
Несложно догадаться, что из этих виртуальных схваток украинский танк неизменно выходил победителем. В начальной стадии конфликта в Донбассе Т-84У регулярно в одиночку разбивал дивизии и корпуса ополченцев — разумеется, только в твиттере и без фотодоказательств. А сами военные ДНР и ЛНР шутили, что если бы "Оплот" действительно приехал на фронт, то давно уже воевал бы на стороне ополчения, как и несколько захваченных в боях с ВСУ танков Т-64БМ "Булат".
"Мы поехали на четырех Т-84, — высказался в СМИ капитан ВСУ Роман Багаев. — Во время одного из этапов — "операции в наступлении" — выстрелил только один танк. На остальных трех или снаряд не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась".