МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Военно-промышленный комплекс России принимает необходимые меры из-за угроз, исходящих от НАТО, новые системы вооружений призваны обеспечить ядерный паритет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретения новых систем вооружения, которые призваны "забетонировать" ядерный паритет. Ядерный паритет это и элемент взаимного сдерживания и элемент, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность", — заявил Песков в интервью телеканалу RT.

На саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп потребовал от союзников довести национальные расходы на оборону до требуемых в альянсе двух процентов ВВП уже к концу нынешнего года.

В 2014 году члены НАТО приняли решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до требуемого уровня. Однако, по оценке НАТО от июня 2017 года, из 29 членов блока не менее двух процентов от ВВП на оборону тратят только США, Греция, Великобритания, Эстония, Румыния и Польша. Трамп неоднократно призывал союзников выполнять достигнутые договоренности и повышать расходы на оборону, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.