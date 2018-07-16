Более 130 тысяч россиян призвали на военную службу этой весной

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Более 130 тысяч человек направлены на службу в Вооруженные силы РФ в ходе весеннего призыва 2018 года, среди них 2,8 тысячи крымчан, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Весенний призыв 2018 года стартовал 1 апреля и завершился 15 июля.

"Весной 2018 года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы было призвано и направлено 128 тысяч человек. Указ Президента Российской Федерации № 129 от 30 марта 2018 года по призыву граждан на военную службу выполнен в полном объеме", – рассказал Бурдинский.

Также он отметил, что с территории Республики Крым и Севастополя на военную службу направлены 2,8 тысячи человек.

По словам Бурдинского, в этом году 15% призывников имеют высшее образование, им была предоставлена возможность выбора — год службы по призыву или два года по контракту.

"В соединения и воинские части весной 2018 года направлено более 23 тысяч граждан, подготовленных по военно-учетным специальностям, в том числе около 16 тысяч – в ДОСААФ России", — добавил он.

Бурдинский уточнил, что в эту призывную кампанию для прохождения альтернативной гражданской службы направлено 218 человек, что на 30% меньше, чем осенью прошлого года, всего альтернативную службу проходят 457 человек.

"Что касается граждан, не явившихся в военкоматы по повесткам, то их количество незначительно и в настоящее время не превышает 0,3% от числа вызывавшихся на призывные мероприятия", – пояснил он.