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Ошибка суперсолдат. Самые крупные провалы подразделений спецназа

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© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские войска специального назначения. Архивное фотоАмериканские войска специального назначения. Архивное фото
© AP Photo / Maya Alleruzzo

МОСКВА,15 июл — РИА Новости, Андрей Коц. На войне от провалов не застрахован никто. Оступаются даже спецназовцы, хотя их учат сражаться на пределе человеческих сил. Подвести может что угодно: неточность в планировании операции, недооценка противника, палец, дрогнувший на спусковом крючке. РИА Новости рассказывает о самых громких фиаско спецподразделений разных стран.

Блин комом для "Дельты"

Российский военнослужащий во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Один в поле воин. Пять русских героев, погибших в неравном бою
Элита американской армии, 1-й оперативный отряд специального назначения "Дельта", 24 апреля 1980 года предпринял попытку спасти из посольства США в Тегеране 53 заложника, захваченных радикалами в ноябре 1979-го. Дипломатические усилия правительства не привели к урегулированию кризиса. И Пентагон решил задействовать тогда еще никому не известную "Дельту", созданную в 1977 году по образу и подобию легендарной британской SAS. Однако боевое крещение у оперативников подразделения, мягко говоря, не задалось.

По плану операции, получившей грозное название "Орлиный коготь", спецназовцам нужно было высадиться с военно-транспортных самолетов C-130 на заброшенной британской авиабазе в пустыне. Туда же с авианосца в Персидском заливе направлялись восемь вертолетов RH-53D. После высадки "Дельты" и дозаправки "вертушек" самолеты "Геркулес" должны были вернуться, а вертолеты — доставить спецназовцев в укрытие вблизи Тегерана и ждать их в заранее оговоренном месте. Далее предполагалось, что оперативники "Дельты", выдвинувшись к посольству на подготовленных ЦРУ грузовиках, возьмут его под контроль, а заложников и офицеров эвакуируют вертолетами с футбольного поля неподалеку.

© AP Photo / Peter DejongБойцы спецназа "Дельта" (США) демонстрируют действие бангалорской торпеды, Саудовская Аравия. 18 декабря 1990
© AP Photo / Peter Dejong
Бойцы спецназа "Дельта" (США) демонстрируют действие бангалорской торпеды, Саудовская Аравия. 18 декабря 1990

Голливудский сценарий провалился в самом начале. Один из шести вертолетов рухнул в воду из-за поломки лопасти прямо у авианосца. Второй заблудился в песчаной буре и повернул назад. Оставшиеся шесть добрались до базы и приземлились следом за "Геркулесами". Однако база, как выяснилось, находилась рядом с оживленным шоссе — группу сразу обнаружили. Дальше — больше: один из вертолетов задел лопастью самолет-заправщик, и обе машины взорвались. Восемь спецназовцев и членов экипажа погибли на месте, а группа лишилась всего топлива. В итоге "Дельте" пришлось спасаться на уцелевших "Геркулесах", бросив в пустыне пять "вертушек" с пустыми баками.

Мюнхенский расстрел

Страница позора в истории германских спецслужб, несомненно, — операция по освобождению заложников на Олимпиаде в Мюнхене в 1972-м. Палестинская радикальная организация "Черный сентябрь" захватила членов сборной команды Израиля. Боевики потребовали освободить своих соратников из израильских тюрем, но Тель-Авив на переговоры с террористами идти отказался. Пришлось действовать немецкому спецназу, не располагавшему достаточным опытом для столь сложной операции.

По требованиям экстремистов их вместе со связанными заложниками на двух военных вертолетах доставили в аэропорт Фюрстенфельдбрука, где уже ждал самолет, который должен был вылететь в Каир. Экипаж самолета — переодетые полицейские — готовились обезвредить террористов сразу, как только они поднимутся на борт. Снаружи их прикрывали пять снайперов (на самом деле — обычных стрелков, без спецподготовки). Но за считаные минуты до прибытия вертолетов полицейские по до сих пор неизвестной точно причине покинули самолет.

© AP PhotoВертолеты пограничной полиции Западной Германии на базе Фюрстенфельдбрук. 7 сентября 1972
© AP Photo
Вертолеты пограничной полиции Западной Германии на базе Фюрстенфельдбрук. 7 сентября 1972

Боевики поняли, что попали в засаду и бросились обратно к вертолетам. В результате завязавшейся беспорядочной перестрелки пятеро террористов были убиты, но оставшиеся расстреляли заложников из автоматов. Погибли одиннадцать членов израильской олимпийской сборной. После такого провала в ФРГ уже через год сформировали профессиональное антитеррористическое подразделение GSG-9, которое сегодня считается одним из лучших в мире.

Мараварская рота

Генерал-лейтенант Дмитрий Герасимов
© Фото : Фото из личного архива Дмитрия Герасимова
Сокращение спецназа ГРУ - ошибка Сердюкова, считает генерал Герасимов
Были неудачи и у советского спецназа. Двадцать первого апреля 1985 года в афганской провинции Кунар в Мараварском ущелье погибла 1-я рота 334-го отдельного отряда специального назначения. Подразделение должно было проверить кишлак Сангам в десяти километрах от границы с Пакистаном, где, по данным разведки, могли находиться душманы. Бойцы никого там не обнаружили, но дозорные увидели двух боевиков, удиравших со всех ног в ущелье. Рота бросилась в погоню и попала в ловушку.

Несколько сотен душманов, среди которых, по некоторым данным, были и бойцы пакистанского спецназа "Черные аисты", заняли господствующие высоты и открыли огонь. Подразделение оказалось в полном окружении. Отступать было некуда, и спецназовцы приняли неравный бой. Они успели уничтожить несколько десятков нападавших, однако душманы уже пристреляли минометы. Некоторые советские бойцы подорвали себя гранатами, чтобы не попасть в плен к врагу.

CC BY-SA 2.5 / Михаил Евстафьев / A Soviet Spetsnaz (special operations) group prepares for a mission in Afghanistan Спецназ ГРУ в Афганистане. 1988
CC BY-SA 2.5 / Михаил Евстафьев / A Soviet Spetsnaz (special operations) group prepares for a mission in Afghanistan
Спецназ ГРУ в Афганистане. 1988

В тяжелом бою погибли 32 военнослужащих. Из западни выбрались единицы. Четыре батальона подмоги подошли лишь на следующий день. Они отбили у противника тела павших товарищей и нанесли тяжелые потери организовавшим засаду душманам. За погибшую роту отомстили сполна.

"Браво-два-ноль"

Не раз оступался на боевом пути и легендарный британский SAS, служивший образцом для многих спецподразделений во всем мире. Ночью 22 января 1991 года патруль из восьми человек эскадрона B 22-го полка Специальной авиационной службы высадился в Ираке с вертолета "Чинук". Группе с позывным "Браво-два-ноль" приказали прочесать обширный район, обнаружить и уничтожить мобильные комплексы оперативно-тактических ракет "Скад" (советских Р-17) и взорвать волоконно-оптические линии связи, проложенные вдоль шоссе Багдад — Амман. На операцию отводилось 14 суток.

© AP Photo / Brennan LinsleyСолдаты Особой воздушной службы (SAS) Великобритании
© AP Photo / Brennan Linsley
Солдаты Особой воздушной службы (SAS) Великобритании

Однако "Браво-два-ноль" столкнулся с проблемами сразу после высадки. Выяснилось, что группе по ошибке выдали неправильные радиочастоты. Спецназ оказался в глубоком тылу противника без связи с командованием. Чуть позже их базовый лагерь обнаружил иракский мальчик-пастух, перегонявший неподалеку стадо коз. Вопреки всем предписаниям командир патруля принял решение пощадить случайного свидетеля. Группа спешно свернула лагерь и попыталась скрыться, но вскоре ее настиг отряд противника. Завязался короткий огневой бой. Выполнить боевую задачу не представлялось возможным, и руководитель патруля Энди Макнаб повел группу на запад, в Сирию.

Учения подразделений 5-й общевойсковой армии ВВО
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Наконечник копья. Тайные операции спецназа, с которых начинались войны
Если в истории и были героические отступления, то прорыв группы "Браво-два-ноль" из Ирака можно назвать одним из них. По-летнему экипированный патруль находился в самом центре иракской равнины, а зима в Персидском заливе в тот год была на редкость холодной. Обмороженные, усталые и голодные, спецназовцы продолжали идти на запад. В одну из ночей группа непреднамеренно разделилась — ушедший вперед дозор из трех человек не услышал команды остановиться. А когда рассвело, их уже не было в зоне видимости. Пятерка Макнаба попала в засаду буквально в километре от своей цели. Один из бойцов погиб, второй скончался от переохлаждения, троих взяли в плен.

Из второй группы границу пересек только один боец, известный под псевдонимом Крис Райан. Это случилось 31 января. Один из его товарищей погиб от обморожения, второй попал в плен. Пленных пытали, истязали, морили голодом, но они так и не выдали цель операции. Их освободили лишь в начале марта, благодаря усилиям британской разведки и дипломатов.

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