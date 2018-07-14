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Безопасность

Трофеи войны. Какие оборонные технологии ушли "налево" за последние 20 лет

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© РИА Новости / Виктор ПановОставленная грузинской армией бронетехникаОставленная грузинской армией бронетехника
© РИА Новости / Виктор Панов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Шпионаж в оборонно-промышленной сфере — один из самых эффективных способов заполучить технологии, которыми сам не обладаешь. В невидимой войне, которую ведут между собой спецслужбы, хороши все средства. И если нужно ноу-хау, его достанут любым способом. Подсмотрят, купят, украдут, скопируют, добудут в бою. О технологиях, которые в разное время удалось "приватизировать" военным державам, — в материале РИА Новости.

Угнать беспилотник

Четвертого декабря 2011-го на западе Афганистана пропал новейший на тот момент американский стелс-беспилотник RQ-170 Sentinel. По данным Пентагона, кто-то резко "обрубил" канал связи между дроном и оператором. А пять дней спустя внешне не поврежденный БПЛА характерной конструкции "летающее крыло" с помпой показали по иранскому телевидению. Как именно удалось перехватить управление беспилотником, до сих пор неизвестно. Специалисты считают, что тут не обошлось без современного комплекса радиоэлектронной борьбы, поставленного Ирану Россией либо Китаем. Официальной информации на этот счет нет.

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© РИА Новости
Военные Ирана показали сбитый американский беспилотник RQ-170

Президент США Барак Обама обратился к властям исламской республики с просьбой вернуть машину, но представитель иранского МИД ответил отказом. Руководство страны объявило о планах скопировать RQ-170 и запустить в серию аналог собственной разработки. В 2016-м частное иранское информагентство Tasnim сообщило, что местные кулибины все-таки построили свою версию американского БПЛА, получившую название Saegheh ("Молния"). А в феврале 2018-го бригадный генерал ВВС Израиля Томер Бар заявил об уничтожении одного из таких дронов в небе на севере страны и даже продемонстрировал прессе его обломок.

Скопировать чужое

Непревзойденным мастером в копировании чужих технологий по праву считается Китай. Яркий пример такой "прихватизации" — китайский истребитель J-11, копия российского Су-27СК. С 1992 года Москва поставила Пекину 76 Су-27СК, а в 1995-м продала лицензию на производство еще 200 самолетов. С 1996-го под названием J-11 их строили в Шэньяне с использованием российских компонентов. Однако позже Китай от российских компонентов отказался и стал собирать истребители из собственных комплектующих. То есть, по сути, выпускать пиратскую копию. Но ее ахиллесовой пятой оказались двигатели, которые, в отличие от российских, не так надежны и развивают меньшую тягу.

© Фото : Fu Gan / China MilitaryИстребитель J-11
© Фото : Fu Gan / China Military
Истребитель J-11

Истребители не единственный вид вооружений, скопированных Китаем у России. Зенитно-ракетный комплекс HQ-17 поразительно напоминает ЗРК "Тор-М1" (в конце 1990-х КНР закупила 35 единиц), ЗРС HQ-9 — "брат-близнец" российской С-300ПМУ-1, а реактивная система залпового огня A-100 и ее модернизированный вариант PHL-03 — вылитый РСЗО "Смерч". Эту систему Москва Пекину не продавала, но РСЗО могла попасть в Поднебесную из бывших республик СССР. "Смерч", в частности, стоит на вооружении украинской армии. Китай все обвинения в плагиате, разумеется, отвергает.

Добыть в бою

Если говорить о России, то неожиданно богатой на трофеи оказалась пятидневная операция по принуждению Грузии к миру, проведенная в августе 2008-го. Военные захватили чешские 152-миллиметровые самоходки "Дана", турецкие бронетранспортеры "Кобра", американские внедорожники "Хамви" со штатными средствами связи и навигации, израильские пулеметы "Негев", американские штурмовые винтовки М-16А2, "бушмастер" ХМ-15, карабины М4, немецкие автоматы HK G36, бронежилеты, рации и прочую "мелочевку", которой страны НАТО и их союзники активно "накачивали" грузинскую армию в предвоенные месяцы.

© РИА Новости / Виктор ПановОставленная грузинской армией бронетехника
© РИА Новости / Виктор Панов
Оставленная грузинской армией бронетехника

Попалась и крупная "рыба" — 15 танков Т-72-SIM1, в первый день войны с поразительной точностью бивших с высот по нашим батальонно-тактическим группам под Цхинвалом. Эти еще советские машины прошли глубокую модернизацию под контролем израильских специалистов компании Elbit Systems. В 2008-м наши танковые части были оснащены старой техникой, воевавшей в двух чеченских кампаниях и в Афганистане. И когда российские офицеры залезли внутрь модернизированных Израилем Т-72-SIM1, их восторгу не было предела. Современные средства связи, система опознавания "свой-чужой", навигационное оборудование GPS, тепловизионные камеры, компьютеризированное управление огнем… Тогда все это казалось фантастикой. Но сегодня большинство аналогов этих систем, уже отечественного производства, стоят на серийных российских боевых танках.

Купить за бесценок

Судьба самолетов с вертикальным взлетом и посадкой, разработанных в СССР для авианесущих кораблей, во многом повторила участь большинства советских авианосцев. Если первый такой истребитель, Як-38, сняли с вооружения ВМФ СССР в связи с высокой аварийностью и посредственными ТТХ, то перспективный Як-141 сгубили деньги, вернее, их отсутствие. К концу 1991 года финансирование программы свернули, и сотрудники ОКБ Яковлева предложили самолет иностранцам.

© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкСверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Сверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141

На призыв откликнулись в американском концерне Lockheed Martin. Это не помогло дать машине путевку в жизнь, однако ученые и конструкторы из США воспользовались шансом и "приватизировали" часть технической документации Як-141. Их нынешний истребитель пятого поколения F-35 — точнее, его флотская модификация F-35B — подозрительно похож на советский самолет. Многие авиационные эксперты, в частности, отмечали, что поворотный вентилятор, отклоняемый на 95 градусов и обеспечивающий летательный аппарат вертикальной тягой, практически повторяет двигатель Як-141.

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