МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв на совещании в Адмиралтействе поставил задачи руководящему составу в связи с началом тренировок кораблей-участников военно-морского парада, сообщает представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"В ближайшее время тренировки парада будут проводиться уже в акваториях Кронштадтского рейда и непосредственно на Неве. Поэтому важно в ходе первых тренировок на открытой воде в морском районе Финского залива хорошо подготовить экипажи кораблей для действий в узкостях. Речь идет о точной и профессиональной работе штурманов, командиров электромеханических боевых частей, командиров радиотехнических боевых частей кораблей", — приводит Дыгало слова адмирала, сказанные на совещании.

Отмечается, что совещание, в ходе которого Королёв подчеркнул важность слаживания тактических групп кораблей во время маневрирования и отработки эпизодов, состоялось накануне первой тренировки кораблей–участников парада.

В главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля, кроме кораблей Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота участие примут пять новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ и противолодочный вертолет Ка-27 авиационной базы морской авиации Балтийского флота.