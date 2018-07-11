Кошмар наяву. Как истребляли поляков на Украине в годы войны

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Массовые этнические чистки, зверские убийства, в том числе женщин и детей, — 75 лет назад, летом 1943-го, Волынская резня достигла своей кровавой кульминации. В ночь на одиннадцатое июля боевики Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА)* ворвались сразу в сто пятьдесят польских населенных пунктов на Западной Украине. Только за сутки националисты с шокирующей жестокостью истребили более десяти тысяч мирных жителей. О том, как это было, — в материале РИА Новости.

В первых рядах



Украинские националисты почувствовали силу, когда Украину оккупировали немецко-фашистские войска. Уже в 1941-м они убивали не только комсомольских работников, партийных деятелей и советских военнослужащих, но и евреев, поляков.

Печально известен и документально зафиксирован львовский погром, произошедший сразу после того, как гитлеровцы вошли в город. Издевательства, пытки и убийства в основном еврейского населения продолжались несколько дней, члены только что созданной "украинской народной милиции" и добровольные помощники немцев успели замучить и истребить несколько тысяч человек.

Из опубликованных в последние годы внутренних документов ОУН-УПА* видно, что врагами украинской государственности считались не только евреи и русские, но и поляки. Причем этнические чистки польского населения Украины планировались еще до Второй мировой войны.

Так, в Военной доктрине украинских националистов, разработанной весной 1938-го, говорится о необходимости "вычищения с западноукраинских земель чужого польского элемента" до последнего человека. Так хотели положить конец польским претензиям на эти территории. Сразу реализовать кровавые планы украинским националистам помешала Красная армия, вступившая на территорию Западной Украины в 1939-м. Однако отсрочка была недолгой.

Ножи, пилы и топоры

В 1941 году ОУН-УПА* издает очередную инструкцию о борьбе и деятельности. "Народной милиции" документ предписывал "нейтрализовывать" поляков, которые не отреклись от мечты о Великой Польше, включающей северо-западные украинские земли. Исторически эту область называют Волынью.

Оуновцы* пользовались своей безнаказанностью — после отступления Красной армии с Украины практически некому было противостоять бандам ОУН-УПА*. Советское партизанское движение в основном сосредоточилось в Белоруссии, а у самих поляков не было вооруженных отрядов, способных оказать УПА* достойное сопротивление.

Волынская резня — массовое уничтожение польского населения — началась зимой 1943-го. Официально признанная дата — 9 февраля 1943-го. В этот день боевики ОУН-УПА* под видом советских партизан вошли в польское поселение Паросля Перша. Отдохнув и сытно поев в домах крестьян, они приступили к расправе. Убивали всех — мужчин и женщин, стариков и младенцев. Только за то, что они были поляками. Националисты зарезали, зарубили топорами, закололи штыками и расстреляли больше ста семидесяти человек, в том числе несколько десятков детей.

Польское население истребляли по всей Западной Украине. Действовали по одному сценарию: несколько банд окружали польские деревни и колонии, собирали всех жителей в одном месте и планомерно уничтожали. Нередко в акциях против поляков принимали участие и их соседи — односельчане-украинцы. Дома убитых семейств сжигали, имущество расхищали.

Убивали, как правило, не огнестрельным, а холодным оружием. В бандах УПА* штатно числились так называемые резуны, они в прямом смысле вырезали мирное население. Орудуя пилами, топорами, косами и ножами, эти сторонники независимой Украины истребили десятки тысяч человек.

Зверства украинских националистов подтверждаются многочисленными документами, хранившимися в архивах спецслужб. Например, командир одного из взводов УПА* Степан Редеша на допросе рассказал, что поляков бросали живыми в колодцы, а затем добивали из огнестрельного оружия. Других кололи штыками, рубили топорами, забивали дубинами.

"Я лично участвовал только в одной операции против польского населения, которая имела место в августе 1943 года, — говорится в протоколе допроса Редеша. — В ней принимали участие более двух куреней в составе 500 человек с оружием и более тысячи человек из подполья ОУН*, вооруженных топорами. Мы окружили пять польских сел и на протяжении ночи и следующего дня сожгли эти села, а все население от мала до велика вырезали, в общей сложности более двух тысяч человек. Мой взвод принимал участие в сожжении одного большого села и прилегающего к этому селу хутора. Мы вырезали около тысячи поляков".

Особенно массовые и кровавые события произошли 11 июля 1943-го. Многочисленные банды УПА* напали одновременно на 150 польских сел и колоний. Точное число жертв облавы неизвестно, но речь идет о более чем десяти тысячах погибших. Всего в Волынской резне, по разным оценкам, убито 100-130 тысяч поляков, практически все польское мирное население Волыни.

© Фото : Public domain Парад УПА* в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка © Фото : Public domain Парад УПА* в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка

Острые углы истории



На зверства националистов ОУН-УПА* в Волыни последовал ответ. Подразделения Армии Крайовой тоже стали совершать налеты на украинские села. Поляки, осуществляя акции возмездия, уничтожили порядка тридцати тысяч украинцев.

После освобождения Красной армией Украины от немецко-фашистских войск взаимные массовые убийства поляков и украинцев прекратились. Но примирить в тот момент два народа не представлялось возможным. В июле 1945-го Советский Союз и Польша заключили соглашение об обмене населением. Поляки, проживавшие до Второй мировой войны на Западной Украине, могли уехать на историческую родину, а украинцы Польши — в СССР.

Операция по переселению, получившая название "Висла", продлилась почти два года. На новые места жительства переехали более полутора миллиона человек с обеих сторон. Это позволило снизить напряженность между народами. В советское время больную тему старались лишний раз не трогать.

Однако политика нового украинского правительства вновь обострила спорные исторические вопросы. Варшава осуждает Киев за героизацию членов ОУН-УПА* и регулярные акты вандализма в отношении польских мест памяти. Премьер-министр Польши заявил на днях, что примирение между польским и украинским народами возможно только после признания правды о волынской резне.

Украинские власти, в свою очередь, настаивают на пересмотре положения закона Польши об Институте национальной памяти, которое касается украинцев. Закон вступил в силу весной 2018 года и предусматривает уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.