Патрушев рассказал, что угрожает стабильности в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму сохраняется из-за политики властей Украины, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Угрозы дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации сохраняются. Они, прежде всего, связаны с деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины и особенно с агрессивной деятельностью украинских националистов, не принимающих волеизъявление народов Крыма о воссоединении с Россией", — сказал Патрушев на совещании в Севастополе.