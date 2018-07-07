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Безопасность

В тылу врага. Как оснащены бойцы Сил специальных операций России

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CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / 27 февраля - День Сил специальных операций / Cropped imageВоеннослужащие ССО ВС РФВоеннослужащие ССО ВС РФ
CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / 27 февраля - День Сил специальных операций / Cropped image

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Российский армейский спецназ сильно отстает от американского по уровню технического оснащения — к такому выводу пришли эксперты известного оборонного издания National Interest. Они считают, что подразделениям Сил специальных операций Минобороны России не хватает ударных беспилотников, современных прицелов ночного видения и другого высокотехнологичного оборудования. Так ли это на самом деле и в чем сильные стороны бойцов ССО — в материале РИА Новости.

Не в беспилотниках счастье

Основной акцент National Interest делает на наличии у американцев большого количества разведывательно-ударных беспилотников MQ-Predator и MQ-Reaper, оснащенных тепловизорами и приборами ночного видения, в то время как на вооружении российского армейского спецназа стоят более простые аппараты, с меньшим радиусом действия и без подвесок для вооружения.

Однако, если разобраться, и применяются эти системы по-разному. Американский спецназ использует беспилотники в основном как ударное средство для непосредственной огневой поддержки сухопутных подразделений, российский — для поиска целей, корректировки высокоточных ударов артиллерии и авиации, а также наблюдения за местностью.

Что эффективнее — вопрос спорный. Успех операции определяется не числом и сложностью беспилотников, а правильным применением техники на поле боя, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Авиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российская ПВО на базе Хмеймим сбила неизвестный беспилотник
"В ходе операции в Сирии в воздухе находилось до 50 наших беспилотников одновременно, — рассказывает он РИА Новости. — Они совершили 16 тысяч боевых вылетов. С помощью дронов обеспечивается соблюдение перемирия, вывод мирных жителей по гуманитарным коридорам. Разве могут американцы этим похвастаться — они ведь не выводили граждан из Мосула или Ракки. Своими MQ-Predator и MQ-Reaper утюжили все подряд — боевиков вперемешку с мирными жителями. А разбомбить гуманитарный конвой ООН — это вообще нонсенс".

Пентагон сформировал командование спецопераций (US Special Operations Command) в конце 1980-х. Вооруженные конфликты уже давно не обходятся без мобильных и хорошо подготовленных подразделений, причем с переходом от масштабных войн к локальным их роль только возрастает. В России Силы специальных операций (ССО) созданы в 2013-м на базе частей и соединений спецназа и разведки, ранее напрямую подчинявшихся Генштабу.

© Фото : public domainАмериканский беспилотник MQ-1 Predator
© Фото : public domain
Американский беспилотник MQ-1 Predator

Вооружены и опасны

Бойцы ССО выполняют в Сирии задачи особой важности — выявляют скопления живой силы и техники террористов, обнаруживают объекты противника и передают их координаты дежурящим в небе самолетам Воздушно-космических сил. Практически все высокоточные удары в Сирии выполнены с использованием информации, полученной от подразделений ССО.

Комплекс разведки, управления и связи "Стрелец" позволяет спецназовцам не только оперативно взаимодействовать друг с другом, но и без демаскировки передавать информацию и целеуказания в реальном времени, вести визуальную разведку с помощью самолетов и вертолетов ВКС.

Учения подразделений 5-й общевойсковой армии ВВО
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Наконечник копья. Тайные операции спецназа, с которых начинались войны
Как правило, бойцы ССО действуют автономно и часто вступают в прямые боестолкновения с вооруженными группировками. У них в арсенале десятки образцов оружия — последние модели автомата Калашникова, снайперские высокоточные винтовки российского производства СВД-С и австрийские Steyr SSG 08, крупнокалиберные пулеметы "Корд" и 7,62-миллиметровые "Печенеги", различные оптические системы, приборы ночного видения, тепловизоры.

Впрочем, судя по кадрам из Сирии, подразделения ССО используют не только новейшее оружие, но и относительное старое, проверенное временем. Так, для уничтожения бронетехники террористов и "джихад-мобилей" в ход идут противотанковые комплексы СПГ-9, а для борьбы с пехотой — автоматические гранатометы АГС-17.

Из экипировки — комплект "Ратник-2", несколько доработанный под нестандартные требования спецназа. Легкое и прочное снаряжение защищает бойца от попаданий из стрелкового оружия, ножевых ранений, осколков гранат. Кроме того, каждый военнослужащий располагает необходимым набором медицинских препаратов, средствами от кровотечения и даже мягкими переносными носилками.

CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / 27 февраля - День Сил специальных операций / Cropped imageВоеннослужащий ССО ВС России
CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / 27 февраля - День Сил специальных операций / Cropped image
Военнослужащий ССО ВС России

Погибаю, но не сдаюсь

"Американцы очень любят нахваливать свой спецназ, — отмечает Алексей Леонков. — Конечно, спецподразделения Пентагона оснащены всем необходимым, но те, против кого они проводят операции, как правило, слабы и плохо обучены. В то же время боестолкновения в Сомали с участием спецназа США показали, что техническое превосходство часто ничего не стоит. Американцы тогда с большим трудом эвакуировались из региона. Также можно вспомнить случай, когда иранские моряки захватили американских спецов в плен и в прямом смысле поставили на колени".

Российским военнослужащим в Сирии приходится противостоять хорошо подготовленным боевикам, обученным в том числе инструкторами из США. Но со своими задачами они всегда справляются, причем стараясь минимизировать потери личного состава и мирных жителей.

Российский военнослужащий во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Один в поле воин. Пять русских героев, погибших в неравном бою
Однажды сложилась ситуация, когда небольшой отряд ССО противостоял многократно превосходящим силам боевиков в окрестностях города Акербат. Позиции спецназовцев обстреливали из танков, минометов и артиллерии. Большинство бойцов получили ранения. Однако сдаваться они не собирались: решили подорвать себя, но не пропустить террористов на высоту. Атаки десятков боевиков тогда удалось отбить ефрейтору Денису Портнягину, который все еще оставался в строю. Президент России за этот подвиг удостоил его звания Героя Российской Федерации.

"Наши спецназовцы не сдаются в плен и всегда сражаются до конца, — говорит Леонков. — Американцы поддерживали так называемую Свободную сирийскую армию. Когда правительственные войска САР освободили город Алеппо, деблокировали Дейр-эз-Зор, Восточную Гуту, присутствие спецназа США и других стран было документально зафиксировано. Когда боевики захватывали Пальмиру, придя со стороны зоны ответственности США, бойцы ССО обеспечили отход без потерь российских военных специалистов, сирийских граждан. При этом сдерживали целые волны боевиков, получавших инструкции от американских наставников".

CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / 27 февраля - День Сил специальных операций / Cropped imageВоеннослужащие ССО ВС России
CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / 27 февраля - День Сил специальных операций / Cropped image
Военнослужащие ССО ВС России
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