Путин присвоил возрожденным частям российской армии почетные наименования

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин распорядился присвоить ряду частей и соединений российской армии почетные звания в честь их предшественников, отличившихся в годы Великой Отечественной войны — соответствующие указы опубликованы на официальном сайте правовой информации.

"Присвоить 150-й мотострелковой дивизии почетное наименование "Идрицко-Берлинская" и впредь именовать её: "150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия"", — говорится в документе.

Входящий в 150-ю дивизию 381-й артиллерийский полк, сформированный 1 декабря 2017 года, теперь называется 381-м гвардейским артиллерийским Варшавским Краснознаменным орденов Суворова и Кутузова полком.

Как сообщали в Минобороны РФ, он стал преемником 381-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка.

Еще одна часть 150-й дивизии – 933-й зенитный ракетный полк — стала теперь 933-м зенитным ракетным Верхнеднепровским Краснознаменным ордена Александра Невского полком. 102-й мотострелковый полк назвали 102-м мотострелковым Слонимско-Померанским Краснознаменным орденов Суворова и Кутузова полком, а 68-й танковый полк — гвардейским Житомирско-Берлинским.

144-й мотострелковой дивизии присвоили почетное наименование "гвардейская Ельнинская", а входящему в ее состав 856-му самоходному артиллерийскому полку, воссозданному в 2016 году, присвоили наименование "гвардейский Кобринский".

90-я танковая дивизия теперь называется "90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия". Она наследница существовавшей с 1941 по 1997 годы 90-й гвардейской стрелковой дивизии.

Входящие в её состав шестой танковый полк и 400-й самоходный артиллерийский полк также получили почетные наименования. Теперь они называются "Шестой гвардейский танковый Львовский ордена Ленина" и "400-й самоходный артиллерийский Трансильванский" полки.