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Безопасность

Бомбардировщик Ту-22М3 сможет нести четыре гиперзвуковых ракеты "Кинжал"

(обновлено: 11:18 02.07.2018)
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© Фото : аккаунт Минобороны РФ в TwitterБомбардировщик Ту-22М3. Архивное фотоБомбардировщик Ту-22М3. Архивное фото
© Фото : аккаунт Минобороны РФ в Twitter

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Дальний бомбардировщик Ту-22М3 получит новейшие гиперзвуковые ракеты "Кинжал", заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Принцип действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото
© Минобороны РФ
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"Ту-22М3, на котором будут испытываться "Кинжалы", сможет нести до четырёх таких ракет", — отметил собеседник агентства.

Сейчас эти ракеты ставятся на истребители МиГ-31БМ (по одному ракетному комплексу на машину), которые обладают меньшей дальностью, по сравнению со стратегическими ракетоносцами.

Нужна модернизация

Как отметил член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский, для адаптации Ту-22М3 под такое количество "Кинжалов" машине будет нужна модернизация.

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
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"Потребуется серьёзная модернизация в части радиоэлектронного оборудования и укрепления внешней подвески, на которой могли бы размещаться эти ракеты. Видимо, эти моменты и будут отрабатываться в ходе испытаний", — сказал он.

По его словам, Ту-22М3 с "Кинжалами" сможет эффективно бороться с авианосными группировками потенциального противника. Мураховский отметил, что четыре "Кинжала" позволят бомбардировщику значительно повысить вероятность поражения важных целей, защищенных современными системами ПВО-ПРО.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра

Новая жизнь Ту-22

Эксперт подчеркнул, что установка "Кинжалов" на Ту-22М3 даст машине, стоящей на вооружении российской армии уже более сорока лет, новую жизнь.

Надводный корабль Sea Shadow IX-529
© Фото : US Navy
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"Я думаю, что это разумно и с экономической точки зрения – так мы не потратим много денег на разработку новых машин, а модернизируем существующие, "уходящие" в перспективе платформы — что МиГ-31, что Ту-22 — это самолёты с солидной историей", — пояснил Мураховский.

Владимир Путин представил "Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия в послании Федеральному собранию. Гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные заряды.

"Кинжалы" пролетели над Москвой
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПервая репетиция воздушного парадного строя авиации прошла утром в пятницу‬ над Москвой.Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Первая репетиция воздушного парадного строя авиации прошла утром в пятницу‬ над Москвой.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВпервые над столицей пролетели модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал".Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Илья Питалев
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Впервые над столицей пролетели модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНовая гиперзвуковая ракета способна развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука).Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Илья Питалев
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Новая гиперзвуковая ракета способна развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука).
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанк"Кинжал" преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Кинжал" преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГиперзвуковые ракетные комплексы могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника.Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гиперзвуковые ракетные комплексы могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанк"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному Собранию.Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному Собранию.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВ декабре 2017 года комплекс заступил на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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В декабре 2017 года комплекс заступил на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.
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