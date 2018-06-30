Военнослужащие ЗВО применили сирийский опыт на учениях в Подмосковье

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) на полигоне Головеньки в Московской области в рамках сбора с командирами батальонов и дивизионов танковой армии прошли тактико-специальные учения, в ходе которых использовали боевой опыт, полученный в Сирии, сообщает пресс-служба ЗВО.
Отмечается, что учения прошли с танковыми, мотострелковыми, артиллерийскими и разведывательными подразделениями Кантемировской танковой дивизии по ведению оборонительных и наступательных действий с применением боевого опыта, приобретенного в Сирийской Арабской Республике.
"В учении приняли участие более 700 военнослужащих и около 200 единиц боевой и специальной техники", — добавляется в сообщении.