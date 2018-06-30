Заключен первый контракт на поставку истребителей Су-57

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 30 июн — РИА Новости. Первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57 заключен, сообщил журналистам в субботу замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Он отметил, что авиазавод в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) без задержек выполняет гособоронзаказ (ГОЗ), в том числе по созданию Су-57.

"Предприятие прекрасно справляется с работой", — заявил Криворучко, добавив, что в настоящее время продолжаются испытаниям Су-57 с двигателем второго этапа.

"И уже первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся", — сказал он.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полет самолета состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.