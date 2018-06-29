МиГ-АТ необходим для обучения военных летчиков, считает эксперт

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Самолеты, на которых сейчас обучают военных летчиков в России, либо устарели, либо предлагают слишком много возможностей, новый учебный самолет МиГ-АТ необходим, заявил РИА Новости военный эксперт, член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Ранее генконструктор "Объединенной авиастроительной корпорации" Сергей Коротков сообщил, что в России к 2021 году планируется начать серийное производство разработанного более 20 лет назад реактивного учебного самолета МиГ-АТ. По его словам, сейчас Минобороны рассматривает возможность сделать МиГ-АТ базовым самолетом летной подготовки в ВКС РФ.

"То, что такой самолет крайне необходим, нет вопросов", — сказал Мураховский РИА Новости.

По его словам, у самолетов, на замену которым предлагается МиГ-АТ (чешские Aero L-29 и L-39), большие проблемы с поддержанием минимального ресурса, это не новая техника и ресурс уже заканчивается.

"Во-первых, на этих самолетах ресурс практически заканчивается. С ними большие проблемы по поддержанию хотя бы минимального летного ресурса. Во-вторых, конечно, конструкция уже устаревшая, она не отвечает современным требованиям, в том числе, например, по безопасности", — сказал он.

Также, по словам эксперта, ориентироваться на модернизацию или даже возобновление производства L-29 и L-39 в условиях современной геополитической обстановки нельзя.

Другой российский самолет, на котором сейчас также тренируются военные летчики, Як-130 Мураховский назвал слишком дорогим и приспособленным скорее к обучению именно боевому применению, а не первоначальным летным навыкам, выполнению фигур пилотажа и полетам в строю.

"Для этого он (Як-130) слишком дорог. Это машина, которая может использоваться в реальном бою, она оснащена соответствующим комплектом бортового радиоэлектронного оборудования, может применять как управляемые, так и неуправляемые авиационные средства поражения, то есть это такой промежуточный вариант между чисто боевым самолетом и учебным самолетом", — добавил эксперт.