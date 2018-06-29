В России возродили проект МиГ-АТ, созданного 20 лет назад

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. РСК "МиГ" в 2021 планирует начать серийное производство учебно-тренировочного самолета МиГ-АТ, разработанного 20 лет назад, но так не пошедшего в войска, заявил в пятницу в Совфеде генконструктор "Объединенной авиастроительной корпорации" Сергей Коротков.

МиГ-АТ — реактивный учебно-тренировочный самолет, разрабатывавшийся для замены чешских Aero L-29 и L-39.

"Министерство обороны сегодня поставило задачу рассмотреть возможность серийного производства. Вначале поведение испытаний и сдача заказчику. На все про все три года, то есть уже через три года должна выпускается серийная продукция, мы к этому стремимся", — сказал он, отвечая на вопрос главы комитета Совфеда по обороне Виктора Бондарева, реально ли ускорить подготовку к производству этой машины.