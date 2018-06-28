В Москве в ноябре пройдет международное совещание руководителей спецслужб

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Очередное совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов зарубежных государств состоится в Москве 7-8 ноября, заявил заместитель директора ФСБ России, руководитель аппарата НАК Игорь Сироткин.

"Позвольте вам сообщить, что 7-8 ноября 2018 года в Москве состоится XVII Совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов зарубежных государств. В повестке дня – актуальные вопросы противодействия терроризму, требующие повышенного внимания международного сообщества спецслужб: противодействие иностранным боевикам-террористам, радикализации населения и его вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению идеологии терроризма", — заявил Сироткин на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств–членов ООН. Текст его речи приводится на сайте постпредства РФ при ООН.

По словам Сироткина, на 17-м совещании планируется обсуждение вопросов, касающихся создания пространства доверия для обеспечения сотрудничества спецслужб и правоохранительных органов в информационной сфере. "Подведем итоги совместной работы по обеспечению безопасности Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года", — отметил Сироткин.

Он пригласил на совещание партнеров РФ, а также руководителей контртеррористических структур ООН – руководителя Управления ООН по контртерроризму, председателя Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН и исполнительного директора Контртеррористического исполнительного директората СБ ООН, председателя санкционных комитетов Совета Безопасности ООН.

16-е совещание руководителей спецслужб состоялось 4-5 октября в Краснодаре. В работе международного совещания участвовали представители 117 делегаций из 76 государств, а также ООН, ЕС, ШОС, СНГ.