МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ракетный комплекс "Авангард" поступит в войска в ближайшее время, комплекс "Сармат" — уже через год, заявил президент России Владимир Путин.

"При этом целый ряд отечественных систем вооружения на годы, а может быть и на десятилетия, опережает зарубежные аналоги. Так в Южном военном округе на опытном дежурстве стоит новейший авиационный комплекс "Кинжал", как вы знаете. В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности "Авангард" и через год — "Сармат". И это лишь часть современных вооружений, которые позволят в разы, кратно увеличить потенциал российской армии", — сказал Путин на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле в четверг.