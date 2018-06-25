Путин подписал указ о создании военного технополиса "Эра"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании в Анапе военного инновационного технополиса "Эра" Минобороны РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю: создать военный инновационный технополис "Эра" министерства обороны Российской Федерации… Местонахождения технополиса — город Анапа Краснодарского края", — говорится в указе.

Как ранее заявлял министр обороны Сергей Шойгу, открытие "Эры" состоится в сентябре 2018 года. Предполагается, что на полную мощность технополис выйдет в 2020 году.

"Эра" расположена на черноморском побережье на площади 17 га. Научно-образовательный сектор технополиса включает проектные подразделения, центр обработки данных, оснащённых сверхмощными компьютерами, открытые площадки для экспериментальных исследований. В программу приоритетных научных исследований включены четыре десятка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых совместно с предприятиями промышленности.

В прибрежной зоне Чёрного моря находятся жилой блок, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажёрный зал, площадки для активного отдыха. Прибрежные корпуса технополиса предназначены для проживания операторов научных рот ВИТ "Эра".