МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом, сообщил в интервью РИА Новости один из создателей торпедного оружия в стране Шамиль Алиев.

"Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям, <…> заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром полтора метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 километров", — уточнил ученый.

По его словам, задача такого оружия в рамках концепции Сахарова — "уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде".

Ранее эта идея не была реализована не потому, что плохо работала, а из-за отсутствия средств, подчеркнул собеседник агентства.

Также Алиев отметил, что ни одна разведка в мире не опровергала создание Москвой новейших видов вооружений, таких как гиперзвуковая система "Авангард".

"Преувеличивать или приуменьшать — это дело дипломатов. Но когда Россия говорит об оружии, то весь мир прекрасно знает, что Россия умеет его делать. Сирия тому подтверждение", — добавил он.

Читайте полный текст интервью с Шамилем Алиевым >>