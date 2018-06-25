Взломщики обороны. На что способны военные инженеры-штурмовики

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Группа закованных в броню бойцов под огнем вгрызается в паутину "колючки" и пробивается к зданию, захваченному противником. Несколько гранат в окна первого этажа, накладной заряд взрывчатки на дверь, крики и грохот автоматных очередей — спустя десять минут дом освобожден. Атакующие отделались лишь вмятинами от пуль и осколков, оставшимися на бронепластинах защитной экипировки. Элитные подразделения штурма и разграждения воссозданы в России совсем недавно, однако промышленность уже успела снабдить их всем необходимым. Как сообщает Минобороны, до конца года спецназ инженерных войск полностью экипируют новейшими защитными комплектами ОВР-ЗШ. О снаряжении современных штурмовиков и их роли на поле боя ХХI века — в материале РИА Новости.
"Доспехи" для штурма
Основа комплекта — костюм типа "Каспий", в который входят куртка и брюки из огнеупорной ткани со встроенными элементами защиты и "карманами" под дополнительные бронеплиты. На экипировке нашиты многочисленные крепления MOLLE для подвески подсумков, аптечек, раций, шанцевого инструмента и прочего снаряжения. По информации с сайта разработчика, ОВР-ЗШ уверенно выдерживает попадание в спину и грудь пули от винтовки СВД с пяти метров, а также пули девятимиллиметрового пистолета в бок с той же дистанции. При этом важная особенность костюма "Каспий" и ОВР-3Ш в целом — не только сугубо "механическая", но и "цифровая защита". На экипировке установлен набор всевозможных датчиков: командир по каналу беспроводной связи может получать информацию о состоянии бойца и его ранениях, чтобы своевременно принять меры по эвакуации.
Голову штурмовика, закованного в ОВР-3Ш, защищает шлем "Воин Кивер РСП". Он выдерживает попадания осколков и пуль некоторых видов стрелкового оружия. Шлем комплектуется наушниками с активным шумоподавлением, противоосколочным прозрачным щитком, ларингофоном и фонарем, а также универсальными креплениями для установки дополнительного оборудования. Помимо костюма и средств индивидуальной защиты, в состав ОВР-3Ш входит множество элементов снаряжения, без которого военным инженерам не обойтись в уличных боях. Это саперный мачете с ножнами, комбинированные ножницы для преодоления проволочных заграждений, штурмовой щит, штурмовая лестница, оборудование для вышибания дверей, саперные лопатки и многое другое.
Наконечник копья
Штурмовые подразделения в инженерных войсках возродили недавно. В конце 2014-го в Муроме сформировали 1-ю гвардейскую инженерно-саперную бригаду, в составе которой впервые со времен Великой Отечественной войны был воссоздан батальон штурма и разграждения. В задачи его бойцов входит обеспечение беспрепятственного продвижения сил общего назначения на урбанизированной местности. Грубо говоря, инженерно-штурмовой батальон — наконечник копья, пробивающий брешь в обороне противника, чтобы в прорыв вошли войска следующего эшелона. Военнослужащие подразделения отлично развиты физически, метко стреляют, умеют обезвреживать мины и растяжки, делать подкопы, вести рукопашный бой в помещениях, уничтожать фортификации противника и многое другое.
"Опыт чеченской кампании показал, что отсутствие таких подразделений негативно сказывается на результате боя, — объяснил журналистам начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. — Люди в новой бригаде защищены соответствующим образом, готовы правильно действовать при прохождении завалов, минных полей, укрепрайонов и других препятствий. Для этого у них есть специальное оборудование и инструменты".
Опыт Красной армии
В 2017 году в инженерных бригадах военных округов были сформированы штурмовые роты, а в инженерно-саперных полках армий — штурмовые взводы. На сегодняшний день в Вооруженных силах насчитываются десять инженерных подразделений штурма и разграждения.
У этих подразделений есть своя история. Первые инженерно-саперные бригады появились в составе Красной армии в мае-июле 1943-го. В них набирали только самых выносливых солдат и офицеров, отсеивая всех ограниченно годных и тех, кто старше 40 лет. Главной особенностью костюма инженерно-штурмовых бригад был нагрудник из тонкой броневой стали, снабженный сочлененным "передником". За такую экипировку немцы прозвали инженеров-штурмовиков "панцирной пехотой".
На вооружении стояли пистолеты-пулеметы, ранцевые огнеметы, гранаты, бутылки с зажигательной смесью. Все воины проходили интенсивный курс рукопашного боя и в обязательном порядке носили с собой финские ножи. Всего за время Великой Отечественной войны было создано 20 штурмовых инженерно-саперных бригад, которые в боевых операциях показали себя с лучшей стороны и особенно отличились при штурме городов. Золотыми страницами в истории этих соединений стали бои за Кенигсберг и Берлин, а также прорыв укреплений Квантунской армии.