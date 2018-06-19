Российские штурмовики-саперы получат новую боевую экипировку

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Все штурмовые подразделения российских инженерных войск получат в 2018 году новую боевую экипировку и бронещит, сообщает Минобороны России.

"В течение года все штурмовые подразделения инженерных войск снабдят новейшими комплектами разминирования ОВР-3Ш. В состав комплекта входят восемь костюмов боевой защитной экипировки "Рейд-Л-Штурмовой". Масса одного костюма составляет 25 килограммов", — говорится в сообщении.

Кроме того, ОВР-3Ш включает в себя штурмовой нож, нож сапера, бронещит, набор средств для обеспечения доступа внутрь зданий. Он предназначен для штурмовых подразделений, выполняющих задачи по обеспечению боевых действий общевойсковых подразделений в городской местности.

Первое подразделение — батальон штурма и разграждения — сформирован в инженерно-саперной бригаде центрального подчинения в 2014 году. В течение 2017 года в инженерных бригадах военных округов созданы штурмовые роты, а в инженерно-саперных полках армий — штурмовые взводы. Всего в Вооруженных силах созданы десять инженерных подразделений штурма и разграждения.