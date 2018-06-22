Первый удар. Минобороны рассекретило сводки о начале Великой Отечественной

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Николай Протопопов, Андрей Станавов. Десятки уникальных исторических материалов, в том числе трофейная карта плана "Барбаросса", приказы военного командования СССР и свидетельства очевидцев — Минобороны России опубликовало секретные архивные документы, рассказывающие о подвигах советских бойцов, огромных потерях личного состава и военной техники после внезапного нападения фашистской Германии 22 июня 1941-го. О самых драматичных эпизодах первых дней войны — в материале РИА Новости.

На острие атаки

Директиву № 1 командующие третьей, четвертой и десятой армиями получили от наркома обороны СССР 22 июня около двух часов ночи. Из нее следовало, что Германия может напасть на Советский Союз еще до утра, по всем фронтам. Войскам предписывалось не поддаваться на провокации и находиться в полной боевой готовности.

© Из архива Минобороны РФ Документы из архива Минобороны России © Из архива Минобороны РФ Документы из архива Минобороны России

Собственно, так все и произошло. Одной из первых массированные удары танковых войск и пехоты немецкой армии приняла на себя 99-я стрелковая дивизия Западного особого военного округа, находившаяся 22 июня в пограничном городе Перемышль. Пользуясь эффектом внезапности, немцы быстро захватили город, но на следующий день части 99-й дивизии выбили их с правобережной стороны и восстановили границу.

В течение нескольких дней Перемышль трижды переходил из рук в руки, немецкие войска понесли тяжелые потери. Несмотря на многократно превосходящие силы противника, непрекращающиеся атаки пехоты, постоянные артиллерийские обстрелы и авиационные налеты, бойцы 99-й дивизии не только удерживали госграницу, но и заставили врага отступить через реку Сан.

Бои за Перемышль продолжались неделю. И только когда немцы взяли Львов, командование дивизии получило приказ оставить позиции и отходить. По итогам боев летом 1941-го немецкое командование охарактеризовало 99-ю стрелковую дивизию как "отборную", состоящую из наиболее храбрых солдат. Немецким частям рекомендовалось избегать с ней открытых столкновений и даже по возможности не вступать с дивизией в бой.

В июле 1941-го 99-ю стрелковую наградили орденом Красного Знамени. Это первое соединение, получившее боевой орден во время Великой Отечественной войны.

Брестская цитадель и бои у реки Щара

Меж скачущих карандашных строк первых тревожных донесений читаются спешка и осознание надвигающейся катастрофы — многочисленные танковые клинья группы Гудериана рассекали рубежи истекающих кровью советских войск и, обходя очаги наиболее яростного сопротивления, устремлялись вглубь страны.

Впервые опубликованы рассекреченные боевые приказы и сводки штаба 4-й армии Киевского особого военного округа. Входившая в ее состав 55-я стрелковая дивизия дислоцировалась в Минской области неподалеку от Слуцка. Первые сокрушительные удары авиации и наступающих при поддержке пехоты танков обрушились на ее позиции 24 июня. Немцы попытались прорвать оборону дивизии у реки Щара, но наткнулись на ожесточенное сопротивление. С 24 по 28 июня 1941-го частям дивизии пришлось участвовать в восьми упорных и продолжительных боях.

Свет на происходящее в те дни на переднем крае проливает боевой приказ № 5 от 24 июня, описывающий подвиг артиллеристов 141-го гаубичного полка.

Прорвав первые эшелоны обороны, немецкие танки внезапно вышли прямо на огневые позиции дальнобойных батарей, для борьбы с бронетехникой совершенно не предназначенных. Не растерявшись, расчеты опустили стволы тяжелых 152-миллиметровых орудий и открыли огонь прямой наводкой.

Командир одной из гаубиц младший сержант Усейнов подбил первый вражеский танк с минимальной дистанции в 150 метров, а затем уничтожил еще три. В одном из наградных листов указывается, что 25 июня другая батарея полка под командованием старшего лейтенанта Борисова прямой наводкой уничтожила сразу шесть танков противника.

Бок о бок с 55-й стрелковой дивизией сражалась 42-я стрелковая из состава 28-го корпуса. В первый день войны, 22 июня, ее бойцы находились в стенах Брестской крепости, оказавшейся под ударом передовых частей группы армий "Центр", наступающих на Минск.

© Из архива Минобороны РФ Документы из архива Минобороны России © Из архива Минобороны РФ Документы из архива Минобороны России

Рассекреченное донесение начальника политотдела 6-й стрелковой дивизии, остатки которой вошли в состав 55-й, сообщает, что гитлеровцы обрушили на крепость всю мощь своей авиации и артиллерии, сразу уничтожив артиллерийский парк, конюшни, гаражи, склады и штабы. До двух третей личного состава и свыше 90% орудий дивизионной и полковой артиллерии было потеряно.

Однако быстро сломить сопротивление гарнизона немцам не удалось — защитники крепости бросались в штыковые атаки, огрызались пулеметным и винтовочным огнем. Дежурная зенитная батарея двумя орудиями вывела из строя семь вражеских самолетов, из зениток также били по переправам, не позволяя немцам занять советскую территорию.

По состоянию на 5 июля 1941 года в дивизии осталось 910 человек личного состава, хотя по штату должно быть почти 14 тысяч. Из них рядовых — 515 человек, младшего начальствующего состава — 123 человека, среднего и старшего начальствующего состава — 272 человека.

В небе над Псковом

Ожесточенные воздушные бои в июне 1941-го развернулись на северо-западных границах СССР. В схватках с люфтваффе особо отличился 158-й истребительный авиаполк, базировавшийся на аэродроме Веретье. Летчики прикрывали Псков и его окрестности от налетов немецкой авиации и вели разведку с воздуха.

Первый юнкерс 27 июня сбил старший лейтенант Булаев на истребителе Як-1, а через день младшие лейтенанты Петр Харитонов и Степан Здоровцев первыми на Северном фронте совершили воздушные тараны. Так, 28 июня группа немецких бомбардировщиков направлялась бомбить город Остров. Им наперерез вылетели летчики 158-го полка на истребителях И-16.

В ходе преследования Харитонов израсходовал весь боезапас, но все-таки не позволил юнкерсу скрыться. Зайдя немецкому самолету в хвост, он винтом обрубил его хвостовое оперение. Часом позже так же поступил и младший лейтенант Здоровцев. Возвращаясь на базу "пустым" после боя с немецкими истребителями, летчик встретил в воздухе Ю-88 и, не желая безнаказанно пропустить противника, протаранил его.

Оба летчики живыми вернулись на аэродром. Младшему лейтенанту Здоровцеву 8 июля присвоили звание Героя Советского Союза. Но уже на следующий день, 9 июля, он не вернулся с очередного боевого задания. Самолет Здоровцева сбили немецкие истребители, а сам он пропал без вести.