МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Уникальные исторические документы, рассказывающие о первых сражениях Великой Отечественной войны, опубликованы в пятницу на официальном сайте Минобороны России. Среди них — первый советский боевой приказ войны и трофейная карта немецкого плана "Барбаросса".
В день начала Великой Отечественный войны, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби.
"Сегодня, в День памяти и скорби, на официальном сайте военного ведомства размещен уникальный электронный информационный ресурс, посвященный событиям первых дней самой ожесточенной и кровопролитной войны XX столетия – Великой Отечественной", — сообщает Минобороны.
Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства совместно с центральным архивом Минобороны провел нашел и оцифровал уникальные, ранее не публиковавшиеся документов.
Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами — директивами наркомата обороны СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и первыми указами о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной армии.
Среди опубликованных документов также десятки наградных листов на красноармейцев и командиров.
"Размещение на портале Минобороны беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие ее лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи", — отметили в военном ведомстве.