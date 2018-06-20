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Безопасность

Большой десантный корабль "Иван Грен" вошел в состав ВМФ

17:2520.06.2018
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБольшой десантный корабль Иван Грен. Архивное фотоБольшой десантный корабль Иван Грен. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн — РИА Новости. Церемония поднятия Андреевского флага на большом десантном корабле (БДК) "Иван Грен" в ознаменование того, что корабль приняли в состав Военно-морского флота России, состоялась на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Калининграде.

Андреевский флаг
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Приказ главнокомандующего ВМФ, согласно которому БДК включен в состав соединения десантных кораблей Северного флота, был зачитан в присутствии представителей командования ВМФ, Северного и Балтийского флотов, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и кораблестроителей. Церемонию первого подъема флага провел командир БДК капитан третьего ранга Виктор Васильев. Одновременно с подъемом Андреевского флага государственный флаг РФ был спущен и передан ответственному сдатчику корабля.

Заказчик доволен

"Заказчик удовлетворен этим кораблем. Кораблестроители сумели максимально воплотить все пожелания и требования ВМФ. Это первый корабль после того, как долгие годы их в России не строили. Большинство мы заказывали в странах содружества, этот – первый, построенный собственными силами. Завод проявил настойчивость, мастерство, приобрел необходимые навыки, мы не сомневаемся, что следующий корабль будет сдаваться быстрее", — сказал заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Виктор Бурсук.

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота РФ Адмирал Трибуц в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БДК "Иван Грен" — головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен по заказу Министерства обороны РФ на ПСЗ "Янтарь" еще в декабре 2004 года, спустили на воду его только в мае 2012 года, и 2 июня 2018 года завершились государственные испытания корабля.

"Корабль был заложен в далеком 2004 году. К сожалению, его строительство выпало на непростые для государства годы, и вот он, наконец, построен. Пройдя череду корректировок, доработок, экспертиз, испытаний, корабль будет достойно представлять Военно-морской флот России", — добавил Бурсук.

По его словам, флот будет и дальше строить большие десантные корабли. В этом году проектное бюро приступит к разработке проекта новых БДК, начать строительство на одной из российских верфей можно будет после завершения примерно через два года.

"Иван Грен" стал, по сути, символом возрождения военного кораблестроения в Калининграде… Планы будут корректироваться в контексте сбалансированности размещения заказов на всех верфях корпорации на северо-западе. Понимая сильные и слабые стороны каждого из наших заводов, мы будем это учитывать и по согласованию с флотом размещать ровно те корабли, которые, например, здесь, на "Янтаре", получаются лучше всего", — сказал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Флот ждет

Сторожевой корабль Адмирал Макаров и корвет Стойкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Подъему Андреевского флага предшествовали заводские ходовые и государственные испытания, которые проходили в морских полигонах Балтийского флота. Экипаж корабля вместе с представителями завода-изготовителя проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств и вооружения корабля. Служить корабль отправится в состав соединения десантных кораблей Северного флота.

"Северный флот имеет большую операционную зону, для защиты которой требуется большое количество новых кораблей. В этом году мы уже получили транспортное вооружение – "Могучий", "Эльбрус", ледокол "Илья Муромец", на заключительном этапе проводятся госиспытания ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Горшков". Это – очередной корабль, который уходит в состав сил Северного флота", — сказал заместитель командующего Северным флотом по вооружению, капитан первого ранга Юрий Трипольский.

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Дело чести

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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Корабль назван именем морского офицера, ученого в области морской артиллерии вице-адмирала Ивана Ивановича Грена. Во время Великой Отечественной войны он возглавлял артиллерию морской обороны Ленинграда, а затем и всего Балтийского флота. На долгожданную церемонию передачи корабля военно-морскому флоту в Калининград приехали потомки вице-адмирала.

"Этот труд по созданию корабля был делом чести, доблести и геройства. Наш замечательный дедушка достоин, чтобы его именем назвали такой замечательный корабль. Это человек, который 46 лет свой жизни отдал службе в военно-морском флоте от юнги до вице-адмирала. Он был участником трех войн – гражданской, финской и Великой Отечественной", — сказал внук вице-адмирала Ивана Грена Федор Ерохин.

Завод "Янтарь" продолжает строительство первого серийного корабля этого проекта, БДК "Петр Моргунов", заложенного в июне 2015 года и спущенного на воду 25 мая 2018 года. Проект 11711 — это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 1960-1970 годы ПСЗ "Янтарь" построил серию из 14 кораблей.

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"За годы строительства "Ивана Грена" преодолено много трудностей, но главное – результат: корабль построен, испытан и готов занять достойное место в составе ВМФ России. У "Янтаря" большой опыт в освоении самых передовых разработок отечественных конструкторов, в том числе проектов 1171 и 1174, кораблей-предшественников "Ивана Грена". На проекте 11711 наши специалисты приобрели новый опыт", — сказал гендиректор ПСЗ "Янтарь" Эдуард Ефимов.

БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29. Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники из корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.

ВМФ России
© РИА Новости, Инфографика
Военно-морской флот России

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