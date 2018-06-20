МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" принят в состав Военно-морского флота России, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"На большом десантном корабле проекта 11711 "Иван Грен" поднят Андреевский флаг. Приказом главкома ВМФ Адмирала Владимира Королева корабль включен в состав ВМФ России", — говорится в сообщении.

Торжественная церемония состоялась на судостроительном заводе "Янтарь" в Калиниграде.

Большой десантный корабль "Иван Грен" — головной корабль проекта 11711 разработки Невского проектно-конструкторского бюро, построен на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Проект 11711 — это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 1960-1970-е годы ПСЗ "Янтарь" построил серию из 14 кораблей.