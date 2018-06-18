В Самаре может появиться завод по производству ракетных двигателей

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Компания "С7 Космические транспортные системы" (S7 Space, входит в S7 Group) планирует построить в Самаре завод по производству ракетных двигателей НК-33, для чего намерена выкупить у "Объединенной двигателестроительной корпорации" необходимые для этого производственные мощности, заявил гендиректор "С7 Космические транспортные системы" Сергей Сопов.

В 2016 году S7 Group объявила о покупке проекта "Морской старт" — пусковой платформы Odyssey, командного судна, наземной инфраструктуры в американском порту Лонг Бич. С пусковой платформы возможно проведение стартов ракет "Зенит", а в перспективе – новой российской ракеты "Союз-5". Ранее в компании неоднократно критиковали проект "Союз-5" за применение устаревших технологий и настаивали на необходимости разработки многоразового носителя. В планах S7 Space — совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.

"Мы хотели бы купить у государства известные во всем мире двигатели НК-33 и НК-43, произведенные ранее самарским заводом "Кузнецов", а также документацию, оснастку, технический задел. Вообще все, что сохранилось по этой теме от советской программы. Мы намерены восстановить производство, построить свой завод ракетных двигателей в Самаре", — рассказал Сопов в интервью, которое будет опубликовано в газете "Ведомости".

"Наше предложение обсуждается в правительстве. Также ведем переговоры с Объединенной двигателестроительной корпорацией", — добавил он.

Суммарные затраты на возобновление производства ракетных двигателей оцениваются в 300 миллионов долларов. "Сюда входит производство не только НК-33 и НК-43, но также системы управления, которую мы тоже хотели бы делать самостоятельно", — рассказал Сопов.

По его словам, на строительство завода и восстановление производства уйдет 5-6 лет. До этого момента, чтобы не дожидаться новых двигателей, планируется использовать имеющиеся на хранении 36 двигателей НК-33 и НК-43. "Это позволяет нам начинать программу летных испытаний новой ракеты "Союз-5SL", не дожидаясь запуска серийного производства модернизированных НК-33 и НК-43", — заключил Сопов.

Двигатели НК-33 и НК-43 — это модернизированные двигатели от советской сверхтяжёлой лунной ракеты Н-1. В настоящее время они используются в составе первый ступени лёгкой ракеты "Союз-2.1в". Двигатели были созданы, а теперь хранятся на ПАО "Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию).