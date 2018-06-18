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Безопасность

Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12

08:0018.06.2018
(обновлено: 08:08 18.06.2018)
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© Фото : Завод имени В.А. ДегтяреваАвтомат А-545Автомат А-545
© Фото : Завод имени В.А. Дегтярева

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Два завода, два калибра, четыре ствола. В начале года Минобороны России озвучило намерение принять на вооружение автоматы АК-12 и АК-15 от концерна "Калашников", а также А-545 (индекс Минобороны 6П67) и А-762 (6П68) Завода имени Дегтярева (ЗиД). И если первые два широкой общественности хорошо известны, то ковровские новинки незаслуженно остаются в тени. Корреспондент РИА Новости отправился на ЗиД, пообщался с разработчиками и пострелял из автомата А-545 на контрольно-испытательном стенде.

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Военнослужащий в экипировке Ратник
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С небес на землю: Минобороны ускоряет перевооружение Сухопутных войск
Ведущий инженер-конструктор Дмитрий Терешин щелкает замком оружейного шкафа и достает новенький автомат. Внешне оружие выглядит довольно изящно и по весу-размеру напоминает старый добрый АК-74. Но это только на первый взгляд — конструктивно 545-й сильно отличается. Выдвижной приклад можно отрегулировать по длине для стрельбы в бронежилете и без. Переводчик-предохранитель установлен чуть выше пистолетной рукояти, для удобства вынесен на обе стороны ствольной коробки и имеет промежуточное положение для стрельбы очередями с отсечкой по два патрона. Для повышения жесткости конструкции крышка ствольной коробки выполнена несъемной. Это позволило закрепить сверху планку "Пикатинни" для установки оптических и коллиматорных прицелов. Автомат приятно держать в руках — он эргономичен, "ухватист", красив, как и все по-настоящему качественное оружие. И при этом очень надежен.

"На предварительных и государственных испытаниях наш автомат показал себя, мягко говоря, не хуже калашникова, — рассказывает корреспонденту РИА Новости заместитель главного инженера — главный конструктор направления Андрей Махнин. — В том числе и по параметрам надежности. Стреляли в затрудненных условиях, в пыли, под дождем, в жару и мороз, бросали оружие на бетонный пол. Автомат работал безотказно. А по кучности стрельбы А-545 и А-762 превзошли АК-12 и АК-15".

© РИА Новости / Андрей КоцАвтомат А-545
© РИА Новости / Андрей Коц
Автомат А-545

Этого удалось добиться благодаря "изюминке" конструкции ковровского оружия — сбалансированной схеме автоматики, предложенной изобретателем подольского ЦНИИТОЧМАШ Виктором Ткачевым в 1970-х. При ведении огня, к примеру, из автомата Калашникова на оружие и стрелка воздействует импульс не только от выстрела, но и от подвижных частей затворной группы. В результате ствол ощутимо уводит в сторону.

Военнослужащий контрактной службы проводит испытание опытного образца специального вооружения водолаза - автомата двухсредного АДС
© РИА Новости / Антон Денисов
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В тени Калашникова. Пять малоизвестных автоматов Российской армии
В изделиях ковровских оружейников этот импульс начисто гасится балансиром-противовесом, после выстрела движущимся навстречу затворной раме. Особенно это чувствуется при стрельбе короткими очередями — оружие не подбрасывает, а пули уходят буквально "в точку". Несколько непривычным показался лишь механический прицел диоптрического типа, установленный вместо открытого, как на АК. Однако многие специалисты считают его более точным, хотя и требующим определенной подготовки.

Оружие для профи

Автоматы А-545, А-762, АК-12 и АК-17 в серию пока не запущены. По словам Андрея Махнина, общевойсковая эксплуатация опытной партии прошла успешно, однако военные озвучили ряд пожеланий по доработке изделий обоих предприятий. Ковровчане учли все замечания заказчика и внесли изменения в конструкцию оружия. По их словам, это абсолютно нормальный процесс — тот же легендарный АК, принятый в эксплуатацию в 1949-м, доводили до ума, по разным оценкам, от 13 до 15 лет. Но уже известно, что массовое перевооружение войск на А-545 и А-762 не планируется. Эти автоматы пойдут в разведподразделения и спецназ.

© Фото : Завод имени В.А. ДегтяреваАвтомат А-545
© Фото : Завод имени В.А. Дегтярева
Автомат А-545

"Наши изделия чуть посложнее по конструкции и дороже в изготовлении, — поясняет Махнин. — Если АК может собрать и разобрать каждый россиянин, не прогуливавший в школе ОБЖ, то на А-545 и А-762 придется переучиваться. Кроме того, нужно учитывать, что автомат Калашникова промышленность давно освоила — отлажены технология, серия. Если вдруг война, армейский автомат нужно производить массово. А у нас все-таки новый автомат, к тому же предназначенный для более опытных стрелков, чем солдаты-срочники". Испытывавшие новинку офицеры не сразу, но осознали все его достоинства.

Стоит отметить, что автомат оценили не только профессионалы. Известный любитель стрелкового оружия актер Стивен Сигал, посетив ЗиД, с удовольствием разрядил из А-545 несколько магазинов.

© РИА Новости / Андрей КоцАвтомат А-545
© РИА Новости / Андрей Коц
Автомат А-545

Потенциальным иностранным заказчикам ковровские автоматы еще не показывали. Паспорт экспортного облика оформляется только после принятия изделия на вооружение. Но уже известно, что на базе А-545 будет создан гражданский карабин под патрон 5,45х39 миллиметров. К июлю должен быть готов эскизный проект, а к Новому году — и опытный образец.

"Рабочий инструмент"

Заместитель министра оброны РФ Юрий Борисов. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Автомат АК-12 войдет в экипировку "солдата будущего", сообщил Борисов
Родоначальником А-545 и А-762 можно считать автомат СА-006, разработанный в начале 1970-х Александром Константиновым и Станиславом Кокшаровым. В нем впервые удалось реализовать схему сбалансированной автоматики, схожей с той, что используется на современных ковровских автоматах. Дальнейшее развитие этого оружия — АЕК-971, один из семи автоматов ОКР "Абакан". Целью опытно-конструкторской работы было создание нового стрелкового оружия, превосходящего по эффективности огня 5,45-миллиметровый АК-74.

Работы над АЕК-971 возобновились в середине 1990-х. Была изготовлена серия сбалансированных автоматов калибра 5,45, 5,56 и 7,62 миллиметра. Все образцы прошли этап предварительных испытаний на заводе, но проект пришлось остановить из-за перепрофилирования предприятия. К автомату вернулись в 2012-м, в рамках ОКР "Ратник". При сохранении конструкции прототипов изменились внешний вид и эргономика. А-545 и А-762 получились более универсальными автоматами, которые любой специалист без особого труда сможет настроить под себя.

CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 5.45mm assault rifle A-545Автомат А-545
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 5.45mm assault rifle A-545
Автомат А-545

"Недавно сотрудники одного из спецподразделений на полигоне отстреливали новые образцы оружия, — рассказал Андрей Махнин. — Офицерам очень понравилось, как А-545 ведет себя при ведении огня из неустойчивых положений. Он прекрасно подходит для выполнения специальных задач в городе и в зданиях, когда не знаешь, откуда может показаться противник. Это хороший, надежный, неприхотливый и точный автомат, не уступающий конкурентам и по многим параметрам их превосходящий".

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