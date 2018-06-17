Минобороны опубликовало видео запуска "Искандером" баллистической ракеты

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало на своем YouTube-канале видео испытаний оперативно‐тактического ракетного комплекса "Искандер" на учениях Восточного военного округа.

На кадрах запечатлено размещение "Искандера" на ударной позиции, приведение ракеты в вертикальное положение, а также сам запуск.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, он способен поражать малоразмерные цели – ракетные комплексы, дальнобойную артиллерию, а также самолеты и вертолета на аэродромах.

"Искандер" был разработан в коломенском КБ машиностроения, впервые его представили в 1999 году на аэрокосмическом салоне МАКС.

По оценкам главнокомандующего Сухопутными войсками генерала-полковника Олега Салюкова, другие страны не смогут разработать аналог подобной системы как минимум до 2025 года.