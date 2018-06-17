Белое пятно на карте. Пять самых загадочных военных баз в мире

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Тщательно замаскированные ракетные шахты, командные пункты, секретные лаборатории и подземные бункеры. Земной шар покрывает целая сеть внешне неприметных военных объектов, которые тем не менее способны сильно повлиять на ход боевых действий. О них пишут книги, снимают фантастические фильмы, им посвящают компьютерные игры, но никто не знает, что там происходит на самом деле.

Area 51

Легендарная база ВВС США Зона 51 в пустыне штата Невада не раз фигурировала в фантастических боевиках. Чего только не приписывали служащим здесь американским военным: и изучение инопланетных технологий, и создание "летающих тарелок", и культивацию боевых вирусов, способных уничтожить все человечество, и генетические эксперименты. Расплодившиеся теории заговора вынудили Пентагон со скрипом раскрыть некоторые детали.

© Фото : NASA Спутниковый снимок Зоны 51 © Фото : NASA Спутниковый снимок Зоны 51

По официальным данным, в Зоне 51 разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения. Известно, что здесь испытывали такие самолеты, как высотные разведчики Lockheed U2, A-12 и SR-71, а также знаменитые "невидимки" F-117 Nighthawk. Необычная треугольная форма их фюзеляжа и могла натолкнуть случайных свидетелей полета стелсов над пустыней на мысль об экспериментах с НЛО. По некоторой информации, в настоящее время в Зоне 51 занимаются сверхсекретным гиперзвуковым стратегическим разведчиком-невидимкой SR-91 Aurora. Как сообщают американские СМИ, этот самолет развивает скорость до 20 тысяч километров в час, однако Пентагон пока ничего не подтверждает.

Guantanamo Bay

Американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе уже больше ста лет. Ее площадь — около 117 квадратных километров. Гавань базы вмещает до 50 крупных кораблей, вплоть до авианосцев. На суше — свыше полутора тысяч служебных и жилых объектов, механизированный порт, судоремонтные мастерские, плавучий док, склады продовольствия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов. Контингент базы — около десяти тысяч человек военного персонала. Специально для них построили небольшой город со всеми удобствами.

Но свою печальную известность база получила из-за одноименной тюрьмы, расположенной на ее территории. Американцы с 2002 года содержали здесь в общей сложности более тысячи человек без суда и следствия. В прессу неоднократно попадали мрачные слухи о царящих здесь порядках. Лиц, подозреваемых в терроризме, пытали, не давали им спать, держали на полуголодном пайке. Из них, по сути, выбивали признание. Еще в 2009-м президент США Барак Обама подписал указ о закрытии тюрьмы, но она функционирует и сегодня. По данным международных правозащитных организаций, в ней содержатся около 40 заключенных.

Yulin

О крупной китайской военно-морской базе Юлинь на побережье острова Хайнань узнали недавно. В 2008 году американские разведывательные службы опубликовали фотографии, свидетельствующие, что Народно-освободительная армия Китая возвела в горном массиве огромный объект для морской компоненты своих сил ядерного сдерживания. По данным спутниковой съемки, на базе Юлинь могут находиться до 20 подводных лодок с межконтинентальными баллистическими ракетами. А у расположенных рядом причалов поместятся целые две авианосные ударные группы.

© DigitalGlobe База подводных лодок Yulin на Хайнане, Китай © DigitalGlobe База подводных лодок Yulin на Хайнане, Китай

Эта база, созданная втайне и в короткие сроки, очень важна для обороноспособности Китая. Подводные ракетоносцы, скрывающиеся в ее кавернах, готовы пережить мощнейший ядерный удар, незамеченными выйти в море и атаковать противника. До сих пор неясно, сколько у базы выходов. Неизвестно и ее внутреннее устройство. И что самое главное: нет никакой информации, есть ли у Китая другие подобные базы.

Mount Cheyenne

Сердцем национальной безопасности США считается трехкилометровая гора Шайенн в окрестностях города Колорадо-Спрингс и скрывающийся под ней постоянный командный пункт подземного комплекса NORAD — Центр объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Эта структура объединяет американскую и канадскую системы ПВО и ПРО в единое целое. В случае ядерной войны именно из бункера в горе Шайенн политическое и военное руководство страны будет командовать войсками.

© Фото : Public domain Вход в подземный комплекс NORAD (Центр объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки, Cheyenne Mountain Operations Center © Фото : Public domain Вход в подземный комплекс NORAD (Центр объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки, Cheyenne Mountain Operations Center

Строительство подземной базы началось в 1961 году. В глубине горы Шайенн за три года была создана система искусственных пещер. Три тоннеля (длина 180 метров, высота 20 метров, ширина 15 метров) пересекались еще четырьмя (длина 100 метров, высота 17 метров, ширина 10 метров), формируя своеобразную решетку. В этих камерах разместили 15 металлических конструкций, 12 из которых представляют собой, по сути, трехэтажные здания, у остальных — один-два уровня. Внешнюю оболочку из листов низкоуглеродистой стали толщиной девять с половиной миллиметров поддерживает внутренний стальной каркас. Все эти конструкции установлены на специальных пружинах, делающих комплекс устойчивым к землетрясениям и последствиям ядерного удара. Бункер в горе Шайенн действует и сейчас.

Olavsvern

Норвежскую морскую базу Олавсверн построили в годы холодной войны в 15 километрах к югу от города Тромсё, у места слияния фьордов Рамфьорден и Баллс-фьорд. Конструктивно это подводный сухой док с прямым выходом к морю. Общая площадь базы почти достигает 25 тысяч квадратных метров, ее фортификацией занимались союзники Норвегии по НАТО. Во время холодной войны комплекс использовался в основном американскими субмаринами, патрулировавшими Северный Ледовитый океан. В их задачу входила слежка за советскими подводными ракетоносцами.

После распада СССР база долго простаивала без дела, и в 2011-м ее выставили на продажу. В итоге Олавсверн выкупил бизнесмен Гуннар Вильгельмсен и сдал в аренду под базирование российских научно-исследовательских судов. В этом статусе она пребывает и сегодня.