Путин и Моралес призвали предотвратить гонку вооружений в космосе

Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 13 июня 2018

Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 13 июня 2018

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Президенты РФ и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес подчеркнули необходимость консолидации международных усилий по предотвращению гонки вооружений в космосе, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров двух лидеров в Москве.

"Президенты подчеркнули необходимость наращивания и консолидации международных усилий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, подтвердили готовность и далее вносить свой вклад в разработку и осуществление практических мер, направленных на сохранение космоса свободным от оружия и доступным для исследования и использования на благо всех государств, независимо от уровня их экономического развития", — говорится в заявлении.

Стороны также договорились взаимодействовать в рамках Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, добавляется в документе.