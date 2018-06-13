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Безопасность

Бронебойный "старичок". Почему Россия не спешит списывать гранатомет РПГ-7

08:0013.06.2018
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкУчения морской пехотыУчения морской пехоты
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Дешевый, компактный и мощный — советский ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, прекрасно зарекомендовавший себя в самых разных больших и малых вооруженных конфликтах, в строю уже почти 60 лет. По уровню известности на оружейном рынке с ним сравнится разве что автомат Калашникова. О том, почему ему до сих пор не могут найти достойную замену, — в материале РИА Новости.

Гроза танков

РПГ-7 создавался как средство борьбы с танками на относительно большой дистанции — до 500 метров. Принят на вооружение Советской армии в 1961-м. Это самый массовый гранатомет в мире — всего в разных странах произведено более девяти миллионов единиц "семерки". Очень удачная, простая и надежная конструкция этого оружия сочетается с высокой боевой эффективностью, что остается преимуществом и перед более совершенными и технологичными конкурентами.

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© РИА Новости / Александр Уткин
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"Сложные противотанковые комплексы с высокой степенью поражения дороги в производстве, эксплуатации и обслуживании. А РПГ-7 предельно дешев, — рассказывает РИА Новости эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер. — При этом снаряженный современными типами гранат РПГ-7 способен поражать или выводить из строя в том числе современные танки. Кроме того, гранатомет позволяет решать множество других задач: во-первых, помимо танков, есть другая различная бронетехника — бронетранспортеры, MRAP, БМП, которые РПГ поражает с любого ракурса. Во вторых, "семерка" разрушает укрытия — с 200-300 метров и минимальными затратами боеприпасов можно достать противника за стеной, не пробиваемой простым стрелковым оружием".

Если применение "умной" ракеты стоимостью несколько десятков тысяч долларов по танку еще оправданно, то "выкуривать" ею вражеского пулеметчика из-за укрытия, мягко говоря, экономически неэффективно. Да и в определенный момент под рукой может просто не оказаться необходимого количества радиоуправляемых ракет.

CC BY-SA 2.5 / Michal Maňas / RPG-7 with warhead detachedГранатомет РПГ-7
CC BY-SA 2.5 / Michal Maňas / RPG-7 with warhead detached
Гранатомет РПГ-7

Гранатомет-"космополит"

РПГ-7 выпускается в странах не только постсоветского пространства, но и на Западе, в том числе в США.

"Американцы давно оценили это оружие. А боекомплект к нему можно найти где угодно. Экспедиционные силы США пользуются выстрелами для РПГ-7 болгарского, китайского, советского производства. Да, конечно, американцы применяют и сверхсовременные противотанковые ракеты, но ведь их запасы ограничены тем, что привезли с собой", — отмечает Попенкер.

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В США наладили выпуск модифицированной версии гранатомета РПГ-7 в конце нулевых, чуть позже приступили к изготовлению выстрелов различного типа. Причем американские копии российского оружия идут на экспорт. Так, глава частной компании AirTronic USA сообщил в конце 2017 года о поставках гранатомета PSRL (название американского клона РПГ-7) на Украину.

© AP Photo / Justin Lynch
© AP Photo / Justin Lynch

Универсальный солдат

Модернизация РПГ-7 сводится в основном к созданию новых типов гранат. Для многократного повышения бронепробиваемости разработаны так называемые тандемные боевые части, которые справляются с современной навесной и встроенной динамической защитой бронетехники. Осколочно-фугасные и объемно-детонирующие заряды поражают скопления живой силы противника и с легкостью разрушают хорошо укрепленные бункеры и защитные сооружения в тех случаях, когда невозможно применение артиллерии.

Также в конструкцию РПГ-7 внесены незначительные изменения, позволяющие устанавливать современные оптические прицелы, — с электронными дальномерами и системой ночного видения.

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© РИА Новости / Юлия Честнова
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Но при всех достоинствах у "семерки" есть и существенный недостаток — активно-реактивный принцип метания заряда предполагает мощный выброс горячего газа и огня после выстрела. Стрелять из гранатомета внутри небольших закрытых помещений нельзя — стрелок получит контузию или ожоги.

Еще одно слабое место — отсутствие каких-либо систем управления и наведения на цель. Менять направление движения снаряда после выстрела невозможно: граната летит по строго заданной траектории. Это влияет на точность стрельбы и требует определенной сноровки от гранатометчика.
Известно немало прецедентов, когда из РПГ-7 сбивали вертолеты, но большинство метких попаданий специалисты характеризуют как случайные. Чаще выстрелом из РПГ пользуются для того, чтобы просто "спугнуть" экипаж боевой машины и заставить его изменить позицию.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРасчет ручного гранатомета РПГ-7 перед стрельбой
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Расчет ручного гранатомета РПГ-7 перед стрельбой

Не время уходить

Безусловно, у РПГ-7 впереди еще долгая жизнь. Такой гранатомет хорош в локальных конфликтах, особенно там, где пехота действует без поддержки техники. Большой плюс РПГ — малый вес. Вместе с внушительным боекомплектом его может нести один человек. А с осколочно-фугасными и термобарическими выстрелами в арсенале солдат получает многофункциональную систему, способную уничтожить не только бронетехнику, но и бетонные укрепления и скопления живой силы.

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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российская армия вооружена модернизированной версией РПГ-7В2 и десантным вариантом РПГ-7Д2. За счет установки современных прицелов дальность стрельбы увеличена до 700 метров.
Несмотря на появление всевозможных одноразовых противотанковых реактивных гранат (РПГ-26 "Аглень", РПГ-27 "Таволга", РПГ-30 "Крюк"), отправлять на пенсию заслуженный гранатомет пока не планируется.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБойцы готовят к выстрелу ручной гранатомет РПГ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Бойцы готовят к выстрелу ручной гранатомет РПГ
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