Бронебойный "старичок". Почему Россия не спешит списывать гранатомет РПГ-7

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Дешевый, компактный и мощный — советский ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, прекрасно зарекомендовавший себя в самых разных больших и малых вооруженных конфликтах, в строю уже почти 60 лет. По уровню известности на оружейном рынке с ним сравнится разве что автомат Калашникова. О том, почему ему до сих пор не могут найти достойную замену, — в материале РИА Новости.
Гроза танков
РПГ-7 создавался как средство борьбы с танками на относительно большой дистанции — до 500 метров. Принят на вооружение Советской армии в 1961-м. Это самый массовый гранатомет в мире — всего в разных странах произведено более девяти миллионов единиц "семерки". Очень удачная, простая и надежная конструкция этого оружия сочетается с высокой боевой эффективностью, что остается преимуществом и перед более совершенными и технологичными конкурентами.
Если применение "умной" ракеты стоимостью несколько десятков тысяч долларов по танку еще оправданно, то "выкуривать" ею вражеского пулеметчика из-за укрытия, мягко говоря, экономически неэффективно. Да и в определенный момент под рукой может просто не оказаться необходимого количества радиоуправляемых ракет.
Гранатомет-"космополит"
РПГ-7 выпускается в странах не только постсоветского пространства, но и на Западе, в том числе в США.
"Американцы давно оценили это оружие. А боекомплект к нему можно найти где угодно. Экспедиционные силы США пользуются выстрелами для РПГ-7 болгарского, китайского, советского производства. Да, конечно, американцы применяют и сверхсовременные противотанковые ракеты, но ведь их запасы ограничены тем, что привезли с собой", — отмечает Попенкер.
Универсальный солдат
Модернизация РПГ-7 сводится в основном к созданию новых типов гранат. Для многократного повышения бронепробиваемости разработаны так называемые тандемные боевые части, которые справляются с современной навесной и встроенной динамической защитой бронетехники. Осколочно-фугасные и объемно-детонирующие заряды поражают скопления живой силы противника и с легкостью разрушают хорошо укрепленные бункеры и защитные сооружения в тех случаях, когда невозможно применение артиллерии.
Также в конструкцию РПГ-7 внесены незначительные изменения, позволяющие устанавливать современные оптические прицелы, — с электронными дальномерами и системой ночного видения.
Еще одно слабое место — отсутствие каких-либо систем управления и наведения на цель. Менять направление движения снаряда после выстрела невозможно: граната летит по строго заданной траектории. Это влияет на точность стрельбы и требует определенной сноровки от гранатометчика.
Известно немало прецедентов, когда из РПГ-7 сбивали вертолеты, но большинство метких попаданий специалисты характеризуют как случайные. Чаще выстрелом из РПГ пользуются для того, чтобы просто "спугнуть" экипаж боевой машины и заставить его изменить позицию.
Не время уходить
Безусловно, у РПГ-7 впереди еще долгая жизнь. Такой гранатомет хорош в локальных конфликтах, особенно там, где пехота действует без поддержки техники. Большой плюс РПГ — малый вес. Вместе с внушительным боекомплектом его может нести один человек. А с осколочно-фугасными и термобарическими выстрелами в арсенале солдат получает многофункциональную систему, способную уничтожить не только бронетехнику, но и бетонные укрепления и скопления живой силы.
Несмотря на появление всевозможных одноразовых противотанковых реактивных гранат (РПГ-26 "Аглень", РПГ-27 "Таволга", РПГ-30 "Крюк"), отправлять на пенсию заслуженный гранатомет пока не планируется.