Опубликовано видео учений морской авиации Балтфлота

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видео учений морской авиации Балтийского флота.

На записи показана работа вертолетов Ми-24 и Ми-8 на полигоне Добровольский в Калининградской области. В ходе летно-тактических учений (ЛТУ) Ми-24 и Ми-8 произвели пуски неуправляемых ракет, выполнили стрельбу из авиационных пушек по наземным мишеням, а также отработали маневры по уходу от ответного огня противника.

"В ходе ЛТУ летчики выполнили свыше 30 плановых вылетов. Кроме того, экипажи вертолетов перелетели на запасной аэродром, где аэродромные службы провели обслуживание машин, дозаправку и загрузку боезапаса", — отмечается в описании ролика.