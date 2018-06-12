Учебные центры ЦВО в этом году подготовили более четырех тысяч специалистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Более 4 тысяч специалистов в 2018 году подготовили учебные центры Центрального военного округа, сообщает во вторник ЦВО.

"Четыре тысячи сто десять специалистов подготовили учебные центры, дислоцированные на территории Центрального военного округа. По итогам выпускных экзаменов средний балл подготовки курсантов вырос более чем на 3%", — говорится в сообщении.

В ходе выпускных экзаменов курсанты выполняли контрольные упражнения стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин, сдавали зачеты по вождению колесной и гусеничной техники, другим предметам боевой, физической, тактической и специальной подготовки, отмечает округ.

Всего в текущем наборе были подготовлены военнослужащие по более чем по 80 специальностям. Среди них – командиры, наводчики (наводчики-операторы) и механики-водители боевых машин различных модификаций, специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты, разведчики, артиллеристы, связисты. Среди нынешних выпускников — первый выпуск курсантов по специальности "наводчик-оператор БТР-82А". В прошлом году на эти современные бронетранспортеры были перевооружены все мотострелковые соединения округа.

Выпускникам присвоена квалификационная категория, они пополнят воинские части и соединения ЦВО, а также войска других военных округов, уточняет ЦВО.