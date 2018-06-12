Учебные центры ЦВО в этом году подготовили более четырех тысяч специалистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Более 4 тысяч специалистов в 2018 году подготовили учебные центры Центрального военного округа, сообщает во вторник ЦВО.
В ходе выпускных экзаменов курсанты выполняли контрольные упражнения стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин, сдавали зачеты по вождению колесной и гусеничной техники, другим предметам боевой, физической, тактической и специальной подготовки, отмечает округ.
Всего в текущем наборе были подготовлены военнослужащие по более чем по 80 специальностям. Среди них – командиры, наводчики (наводчики-операторы) и механики-водители боевых машин различных модификаций, специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты, разведчики, артиллеристы, связисты. Среди нынешних выпускников — первый выпуск курсантов по специальности "наводчик-оператор БТР-82А". В прошлом году на эти современные бронетранспортеры были перевооружены все мотострелковые соединения округа.
Выпускникам присвоена квалификационная категория, они пополнят воинские части и соединения ЦВО, а также войска других военных округов, уточняет ЦВО.