В Алма-Ате открылось заседание Совета глав МИД стран ОДКБ

АЛМА-АТА, 11 июн — РИА Новости. Заседание Совета глав МИД стран ОДКБ (Организация Договора по коллективной безопасности, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) началось в понедельник в Алма-Ате.

Встреча по сложившейся традиции началась с совместного фотографирования. Затем министры (за исключением белорусской стороны, Минск представлял замглавы МИД Андрей Дапкюнас), а также генсек организации Юрий Хачатуров начали переговоры в узком составе. Председателем на нынешнем Совете глав МИД является руководитель внешнеполитического ведомства Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Открывая встречу, Абдрахманов поздравил своего армянского коллегу Зограба Мнацаканяна со вступлением в должность, а российского — Сергея Лаврова — с предстоящим государственным праздником — Днем России и открытием чемпионата мира по футболу.

Встреча продолжится заседанием в расширенном составе с участием делегаций. Затем ожидается совместный подход к прессе генсека ОДКБ и главы МИД Казахстана.

В повестку дня заседания включено 12 тем, министры обсудят вопросы координации совместных усилий стран-участниц Договора по усилению общей безопасности. Планируется, что стороны также одобрят совместное заявление "О ситуации вокруг Договора о РСМД", проект которого подготовлен российской стороной. После переговоров в Казахстане Лавров вылетит в Берлин, где примет участие во встрече глав МИД "нормандской четверки".