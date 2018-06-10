РВСН получат машины для дистанционного разминирования местности

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) до 2020 года получат на вооружение 20 машин для дистанционного разминирования местности с помощью микроволн, говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в РИА Новости.

"До 2020 года в соединения РВСН поступит около 20 машин дистанционного разминирования "Листва", — сообщили в военном ведомстве.

Испытания "Листвы" состоялись в августе 2013 года на полигоне под Красноармейском в Московской области. На бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения (СВЧ), воздействием которого подрывают мины. Ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии.