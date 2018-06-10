Летучие голландцы. Как устроены боевые корабли-невидимки

МОСКВА. 10 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Одно из главных условий живучести надводного боевого корабля — малозаметность. Как визуальная, так и радиолокационная. Так, в годы Первой мировой войны, чтобы укрыть корабли от вражеских глаз, на них наносили особый асимметричный камуфляж — "ослепляющую раскраску". Сейчас из-за развития средств радиолокации в военном кораблестроении применяют радиопрозрачные материалы и хитрую геометрию корпуса. О том, что помогает кораблям оставаться незаметными в бою, — в материале РИА Новости.

Сбежать от волны

Затеряться в просторах океана, казалось бы, просто, но только не для военного корабля, находящегося под пристальным надзором дальнобойных береговых РЛС, корабельных радаров и оптических средств обнаружения. В последние десятилетия на помощь разработчикам пришли стелс-технологии.

Этот комплекс технических решений значительно снижает уровень радиосигналов, отраженных от поверхности корабля и поступающих на приемные устройства.

Малозаметность достигается посредством выбора определенной архитектуры корпуса и надстроек корабля, а также широким применением радиопрозрачных композиционных материалов. В результате радиосигнал не отражается от корпуса, а "застревает" в нем и проходит сквозь корабль.

Мировую моду на корабли с низкой радиолокационной заметностью ввели американцы. Экспериментальное двухкорпусное судно Sea Shadow (IX-529) ("Морская тень") компания Lockeed Martin построила для ВМС США в 1985-м. Командование решило заказать этот необычный корабль, вдохновившись успехом самолета F-117 Night Hawk. При разработке и производстве единственного экземпляра "Морской тени" пользовались теми же технологиями, что и у стелс-истребителя. Проект оставался строго засекреченным до 1993-го, а от посторонних взглядов корабль прятали в корпусе баржи Hughes Mining Barge, специально сконструированной для подъема затонувшей советской подлодки К-129.

© Фото : US Navy Надводный корабль Sea Shadow IX-529 © Фото : US Navy Надводный корабль Sea Shadow IX-529

Компоновкой "Тень" напоминала катамаран и не имела подводной части. Высоко поднятый корпус опирался на поверхность воды двумя плоскими "крыльями". Это придавало судну хорошую устойчивость в штормовом море и позволяло развивать скорость до 28 узлов. Кроме того, судно, сконструированное по такой схеме, в отличие от обычного корабля, оставляет слабый кильватерный след, что тоже затрудняет обнаружение. "Палуба" Sea Shadow была абсолютно голой — никаких надстроек.

Впрочем, для боевого применения экспериментальное судно по объективным причинам не годилось: на нем не планировалось ставить вооружение, а экипаж состоял всего из четырех человек. Главной задачей была отработка технологий. После серии экспериментов ВМС США завершили проект. Sea Shadow продали на аукционе в 2012-м и почти сразу же утилизировали.

Некоторые технические решения, примененные на "Морской тени", использовались в разработке американских эскадренных миноносцев нового поколения Zumwalt (DDG-1000). Как и все "невидимки", этот корабль отличается от классических необычной формой — у него сглаженный корпус с низкими бортами, наклоненными внутрь, минимум надстроек, а нос напоминает волнорез. Планировалось, что флот получит 32 таких эсминца. Однако из-за высокой даже по меркам США стоимости — 3,3 миллиарда долларов за один Zumwalt — пока построено только три корабля.

© Фото : U.S. Navy / Matthew J Leonard Корвет Visby ВМС Швеции © Фото : U.S. Navy / Matthew J Leonard Корвет Visby ВМС Швеции

Граненый скандинав

Начало экспериментам в области плавучих невидимок положили США, но первыми серийное производство освоили шведы. В 2000-м со стапелей судостроительной компании Kockums AB сошел головной корвет проекта Visby. По тактико-техническим характеристикам корабли этого типа несильно отличаются от более заметных сородичей. Длина — чуть более 70 метров, водоизмещение — 640 тонн. Две дизельные и четыре газотурбинные силовые установки разгоняют корабль до 35 узлов. В арсенале корвета — 57-миллиметровая корабельная артиллерийская установка Bofors SAK, минно-торпедное и ракетное вооружение. Предусмотрены ангар для перевозки и посадочная площадка для вертолета.

На фоне других кораблей корветы Visby в первую очередь выделяются необычной футуристичной формой с преобладанием неправильных линий. На палубе минимум надстроек: все узлы, агрегаты швартовое оборудование спрятаны внутри корпуса. Даже артиллерийская пушка, размещенная внутри многостороннего "короба", практически сливается с палубой и показывает ствол только во время стрельбы. Пусковые установки противокорабельных ракет скрыты в задней части корабля под палубой.

Корпус корвета Visby — узкий и граненый, с низкими бортами — почти целиком выполнен из высокопрочных композитов, поглощающих электромагнитные волны и снижающих радиозаметность до минимума. Эти свойства материалов и особая архитектура корвета позволяют ему оставаться невидимым для средств наблюдения противника на дистанции 22 километра в спокойном море, а при использовании корабельных систем радиоэлектронной борьбы дальность обнаружения снижается до десяти-одиннадцати километров.

Сейчас в ВМС Швеции несут службу пять кораблей проекта Visby. Они неоднократно участвовали в учениях, однако в вооруженных конфликтах не применялись, поэтому реальную боевую эффективность пока оценить сложно.

© AP Photo / TT News Agency/Marko Saaval Корвет "Висбю" ВМС Швеции © AP Photo / TT News Agency/Marko Saaval Корвет "Висбю" ВМС Швеции

"Невидимый адмирал"



Российские корабелы занялись разработкой и строительством кораблей с применением стелс-технологий относительно недавно. Пожалуй, самые известные отечественные "невидимки" — корабли проекта 22350. При создании этих фрегатов использовались все передовые научные наработки российского оборонно-промышленного комплекса. Возможно, именно поэтому процесс передачи головного корабля Военно-морскому флоту растянулся на долгие 12 лет.

Фрегат "Адмирал Горшков" заложили в феврале 2006-го на судостроительном заводе "Северная верфь" и построили за четыре года, но в ВМФ он должен поступить только сейчас. Неоднократные сдвиги сроков передачи вправо в Минобороны объясняли необходимостью проведения испытаний вооружения и оборудования.

Корабли проекта 22350 с полной уверенностью можно зачислить в стан "невидимок". Надстройка выполнена из композитных материалов на основе поливинилхлорида и углеродных волокон, ослабляющих вторичное радиолокационное поле. А за счет особой архитектуры удалось снизить эффективную поверхность рассеивания, что обеспечивает низкую радиолокационную и оптическую заметность.

"Адмирал Горшков" водоизмещением четыре с половиной тысячи тонн и длиной 135 метров способен совершать 30-дневные автономные походы дальностью более четырех тысяч миль. Энергетическая установка мощностью 65 тысяч лошадиных сил разгоняет корабль до 29 узлов. Главное оружие фрегата — 16 установок крылатых ракет "Калибр", чистое небо над палубой обеспечивают зенитный ракетный комплекс "Полимент-редут" и зенитные артиллерийские комплексы "Палаш". Кроме того, в арсенале "Адмирала Горшкова" — универсальная 130-миллиметровая пушка АК-192 и противолодочный торпедный комплекс "Пакет-НК".

Известно, что Министерство обороны заказало четыре корабля этого проекта. В дальнейшем фрегаты уже модернизированной серии 22350М должны стать основой российского военного флота дальней морской зоны.