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Безопасность

Ограниченно годным призывникам разрешат повторно пройти медкомиссию‍

11:1109.06.2018
(обновлено: 11:18 09.06.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПрием призывников. Архивное фотоПрием призывников. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Министерство обороны предложило внести поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", а также положение о призыве. Обладателям воинских званий, не числящимся в запасе, позволят повторно пройти медкомиссию, чтобы отслужить в армии. Перечень изменений планируют подготовить и одобрить к июлю.

Новобранцы на плацу во время обучения строевой подготовке у военного комиссариата города Грозного перед отправкой на военную службу
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Как сообщила газета "Известия", поправки предполагают, что появятся две категории призывников. В первую войдут новобранцы в запасе без воинских званий, во вторую — не числящиеся в запасе молодые люди с воинскими званиями.

При этом для первой категории отсчет срока службы начнется со дня присвоения звания, а для второй — со дня приказа регионального военкомата о направлении в войсковую часть.

Обычно на сборных пунктах новобранцы проводят от трех до четырех дней, и это время не засчитывается в срок службы. Кроме того, у второй категории появится возможность снова пройти медицинское освидетельствование.

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    Призывников и контрактников в армии должно быть поровну
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Вторая категория призывников появилась в начале 2018 года. В нее входят молодые люди от 18 до 27 лет, ранее признанные ограниченно годными и зачисленные в запас в звании "рядовой". Они смогут добровольно пройти освидетельствование еще раз, после чего их и причислят к категории имеющих звание, но не пребывающих в запасе.

В конце марта временно исполняющий обязанности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский сообщал, что Минобороны планирует призвать в армию около трех тысяч человек, не сумевших пройти военную службу по состоянию здоровья.

"Устранение казуса"

Изменение правил отсчета срока срочной службы можно считать "устранением небольшого юридического казуса", считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Военнослужащие демонстрируют новую форму российской армии
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Человек вроде бы уже не на гражданке, "не свободен", но в то же время срок службы не начал отсчитываться. Я бы сказал, что сейчас такой бюрократический, юридический казус устранен", — сказал он РИА Новости.

При этом эксперт отметил, что на медицинское освидетельствование, психологическое тестирование и распределение по командам для отправки в войска уходит несколько дней, "максимум неделя".

Призыв-2018

Нынешний весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля. Всего на военную службу призовут 128 тысяч человек, а в запас уволят 142 тысячи человек, отслуживших год. При этом Вооруженные силы не потеряют в количественном составе.

Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения Ярс. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По словам Бурдинского, снижение числа призывников связано прежде всего с увеличением доли военнослужащих-контрактников. 

С 1 января в Вооруженных силах насчитывается миллион 13 тысяч 628 человек. Даже без учета офицеров, прапорщиков и мичманов большинство из них служат по контракту. К 2020 году Минобороны планирует увеличить численность проходящих службу по контракту до 499,2 тысячи человек.

Весенний призыв проходит не во всех регионах. Новобранцев не будут призывать из Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также некоторых муниципальных образований Камчатского, Красноярского, Пермского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, поскольку там призыв проводится только раз в год.

Как пояснил Бурдинский, если проживающие там молодые люди, достигшие призывного возраста, не хотят дожидаться осени, то они могут зарегистрироваться в другом населенном пункте, где призыв проводится весной, и стать там на воинский учет.

Отсрочка для магистрантов

По закону отсрочка от призыва предоставляется людям, достигшим совершеннолетия, если они учатся в школе, учебном заведении среднего профессионального образования или в вузе по очной форме. Также ее дают для ухода за больным родственником или беременной женой. Получают отсрочку и аспиранты для защиты диссертаций. 

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© РИА Новости / Илья Питалев
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В середине апреля Конституционный суд разрешил получать отсрочку для обучения в магистратуре. Он признал несоответствующим Конституции подпункт "а" пункта 2 статьи 24 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", согласно которому отсрочка для получения высшего образования дается только один раз.

Поводом для этого решения стали жалоба жителя Саранска, студента магистратуры Мордовского государственного университета, и запрос Бугульминского городского суда Татарстана, который рассматривал дело студента магистратуры Казанского (Приволжского) федерального университета.

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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Оба молодых человека достигли совершеннолетия, когда учились в школе, а потому еще до поступления в вуз воспользовались отсрочкой от призыва. Вторую отсрочку они получили во время обучения в бакалавриате. Таким образом, они исчерпали льготы, и отсрочка для обучения в магистратуре им не полагалась. 

Суд постановил, что подобная практика "не имеет объективного оправдания" и ставит тех, кто получил первую отсрочку в школе, в неравное положение с остальными студентами.

КС обязал внести изменения в действующее законодательство, а до тех пор обязал не учитывать факт предоставления отсрочки совершеннолетним школьникам при рассмотрении вопроса об отсрочке для студентов магистратуры.

Кто имеет право на отсрочку от армии
© РИА Новости, Инфографика
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Кто имеет право на отсрочку от армии
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