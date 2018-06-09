Военный политолог: в некоторых регионах РФ – конкурс, чтобы пойти в армию

Минобороны России предложило изменить правила призыва на службу в армию, пишут СМИ. Предлагаемые новшества прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Алексей Подберезкин.

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", а также положение о призыве. Перечень изменений планируют подготовить и одобрить к июлю, пишут "Известия".

Согласно предварительным изменениям, появятся две категории призывников. В первую войдут новобранцы в запасе без воинских званий, во вторую – не числящиеся в запасе молодые люди с воинскими званиями.

При этом для первой категории отсчет срока службы начнется со дня присвоения звания, а для второй – со дня приказа регионального военкомата о направлении в войсковую часть.

Обычно на сборных пунктах новобранцы проводят от трех до четырех дней, и этот период не засчитывается в срок службы. Также у второй категории появится возможность добровольно пройти медицинское освидетельствование еще раз.

Вторая категория призывников появилась в начале 2018 года. В нее входят молодые люди от 18 до 27 лет, ранее признанные ограниченно годными и зачисленные в запас в звании "рядовой". У них появится возможность добровольно пройти медицинское освидетельствование еще раз, после чего их и причислят к категории имеющих звание, но не пребывающих в запасе.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что новшества помогут сократить сроки пребывания призывников на сборных пунктах.

"Для некоторых призывников это новшество, само по себе мелкое, может иметь значение, потому что кто-то из них может несколько дней, или даже, может быть, в общей сложности неделю "болтаться" на сборном пункте и на пересыльном пункте. Учет этого времени – бесполезного в общем-то и для армии, и для призывника – призвано более четко учитывать срок фактического нахождения призывника на воинской службе. У меня у самого что-то похожее было дважды в жизни, когда я при смене одной воинской части на другую провел неделю на пересыльном пункте и пункте сбора – и при этом не знал, чем заняться. Срок срочной службы у нас вообще относительно небольшой, а вдобавок еще и эти дни вычеркиваются из жизни воинской части и жизни самого военнослужащего, делу это не помогает", – сказал Алексей Подберезкин.

Он также отверг предположение, что возможность прохождения повторного медицинского освидетельствования направлено на увеличение численности военнослужащих.

"Эти новшества не будут привлекать большее количество новобранцев, это не нужно, потому что на самом деле в некоторых регионах уже сейчас существует конкурс для того, чтобы пойти в армию. То есть сегодня желающих пойти на срочную службу, а тем более на контрактную службу, больше, чем это необходимо, поскольку численность вооруженных сил ограничена. Поэтому вопрос заключается в другом – в том, что некоторые хотели бы служить, но у них нет такой возможности", – объяснил Алексей Подберезкин.

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