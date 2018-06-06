"Терминаторов" оснастят боеприпасами с дистанционным взрывателем

КАЗАНЬ, 6 июн — РИА Новости. Боевые машины поддержки танков "Терминатор" к 2020 году получат на вооружение новейшие боеприпасы с дистанционным взрывателем, заявил в среду РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного оружия — НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш" "Ростеха") — Юрий Набоков.
68.1%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.8%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.1%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Первый контракт на поставку вооруженным силам России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017".
"Уралвагонзавод", создавший первую версию боевой машины поддержки танков "Терминатор-1", предлагал эту БМПТ военному ведомству еще в 2000 году. В 2006 году УВЗ создал БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которого Минобороны РФ подписало лишь 11 лет спустя в ходе форума "Армия-2017". Первым же покупателем машин типа "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.
Как заявляли в пресс-службе УВЗ, контракт на поставку "Терминаторов" Минобороны РФ будет выполнен в начале 2019 года.