В Крыму прошли учения с комплексами С-400, "Панцирь", "Бал" и "Бастион"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь" на учениях в Крыму отразили удар условного противника с моря, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Поразив цели, расчеты комплексов отработали оперативную смену стартовой позиции. "На прежних стартовых позициях зенитчики развернули пневматические макеты — имитаторы пусковых установок С-400", — подчеркнул Астафьев.

Кроме того, корабли условного противника атаковали береговые комплексы "Бал" и "Бастион", а с воздуха по морским целям нанесли удары истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34.

Cовместные учения ВВС и ПВО, Черноморского флота, а также общевойсковых соединений стартовали В ЮВО под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. В учениях принимают участие около шести тысяч военнослужащих, задействовано около ста самолетов и вертолетов.

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