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Безопасность

Россия будет контролировать разработку США маломощного ядерного оружия

16:5005.06.2018
(обновлено: 17:06 05.06.2018)
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© Flickr / US Air ForceАмериканские бомбардировщики B-52, B-1B и B-2B на военно-воздушной базе Андерсон на острове Гуам. Архивное фотоАмериканские бомбардировщики B-52, B-1B и B-2B на военно-воздушной базе Андерсон на острове Гуам. Архивное фото
© Flickr / US Air Force

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия будет держать на строгом контроле ситуацию с разработкой США маломощного ядерного оружия для принятия в случае необходимости ответных мер, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Подготовка к запуску ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Казак
США признали ядерное преимущество России, сообщили СМИ
США заявили о начале разработок перспективного маломощного ядерного оружия, пишет Warrior Maven. Отмечается, что речь идет о создании крылатой ракеты морского базирования с ядерной головной частью, а также крылатых ракет большой дальности, запускаемых с подводных лодок. В ведомстве предполагают, что новые разработки дадут возможность выбирать между различными вариантами вооруженного ответа потенциальному противнику.

"Ситуация должна находиться на строгом контроле, и если американцы перейдут от слов к делу, при этом нарушив договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, нам нужно предпринимать ответные действия", — сказал Бондарев.

Он отметил, что как ядерный, так и неядерный потенциал России, в том числе ее современное оружие на новых физических принципах, позволяет "ответить на любую возможную угрозу со стороны недружественных стран".

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
США не заинтересованы в новой гонке вооружений, заявили в госдепе
"Россия привержена всем своим международным обязательствам. И ядерную программу мы реализуем в строгом соответствии с нормами договора СНВ-III", — добавил сенатор.

Глава комитета подчеркнул, что США нарушают "все возможные" международные договоры, а потом обвиняют в этом Россию. "Сегодняшние заявления Пентагона о разработке маломощного ядерного оружия, прозвучавшие по итогам заседания американского совета по ядерному оружию, в очередной раз показывают мировой общественности, кто настоящий агрессор", — заявил Бондарев.

Он пояснил, что, судя по заявлениям США, речь идет о модификации термоядерной боеголовки W76-1 до варианта W76-2 с энерговыходом 5-6 килотонн в тротиловом эквиваленте вместо прежних 100.

Ядерный взрыв. Архивное фото
© Фото : public domain
В США смоделировали последствия ядерного удара со стороны России
"Естественно, повод для разработок выбирают привычный: сдерживание России. Зачем им это? Малая мощность ядерного оружия, по их мнению, снижает порог для его применения. То есть якобы последствия будут не столь разрушительны, не будут задеты третьи страны, не пострадают мирные жители. Поэтому США рассматривают возможность его применения даже в локальных, региональных конфликтах. Но относительно малый урон от такого оружия – иллюзия. Напомню, что бомбы, сброшенные над Хиросимой и Нагасаки, тоже были малой мощности. Их применение унесло почти 250 тысяч жизней", — сказал сенатор.

Он отметил также, что, судя по невысокой мощности новой боеголовки, ее постановка на вооружение будет означать превышение указанной в ДСНВ квоты, поскольку прежние боезаряды также останутся в распоряжении американской армии.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет
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Безопасность
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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xxx xx
Только одно интересно ,почему все страны так спокойно относятся к этому когда сша производить ядерное оружие и не исключено что они когда нибудь нанесут ядерный удар любой стране..а раз так то и корея и иран и вообще все имеют право на ядерное оружие. Когда нибудь эти бомбы взорвутся
17:29
05.06.2018
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Все Просто
У аМериканцев любой, кто сможет ответить на их беспредел является агрессором, любой подвергается давлению из тех кто нарушает международные договора, сами они выходят из таких договоров без проблем, нам не выгодно и точка, давно уже России перенять надо эту практику. Забивать во всех смыслах этого слова.
17:08
05.06.2018
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Андрей Федотов
Россия только повод. И обычной, вообще не ядерной ракеты, выпущенной по России вполне может хватить чтобы начать третью мировую войну.

Что на деле хотят Янки - так это использовать ядерное оружие в локальных конфликтах - против Талибов, ИГИЛ, Асада, Кима ... Это им не поможет.

И чревато всё это тем, что они могут забыться, применить его там, где это не приемлемо - на Донбасе или спорных островах - и нарваться на полномасштабный ответ от нас или от Китая....
17:05
05.06.2018
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Тузик Дворовый
Пригожин уже готов?
16:55
05.06.2018
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