Россия будет контролировать разработку США маломощного ядерного оружия

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия будет держать на строгом контроле ситуацию с разработкой США маломощного ядерного оружия для принятия в случае необходимости ответных мер, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.
"Ситуация должна находиться на строгом контроле, и если американцы перейдут от слов к делу, при этом нарушив договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, нам нужно предпринимать ответные действия", — сказал Бондарев.
Он отметил, что как ядерный, так и неядерный потенциал России, в том числе ее современное оружие на новых физических принципах, позволяет "ответить на любую возможную угрозу со стороны недружественных стран".
Глава комитета подчеркнул, что США нарушают "все возможные" международные договоры, а потом обвиняют в этом Россию. "Сегодняшние заявления Пентагона о разработке маломощного ядерного оружия, прозвучавшие по итогам заседания американского совета по ядерному оружию, в очередной раз показывают мировой общественности, кто настоящий агрессор", — заявил Бондарев.
Он пояснил, что, судя по заявлениям США, речь идет о модификации термоядерной боеголовки W76-1 до варианта W76-2 с энерговыходом 5-6 килотонн в тротиловом эквиваленте вместо прежних 100.
Он отметил также, что, судя по невысокой мощности новой боеголовки, ее постановка на вооружение будет означать превышение указанной в ДСНВ квоты, поскольку прежние боезаряды также останутся в распоряжении американской армии.