Сахалинские пограничники проведут учения с японскими коллегами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн — РИА Новости. Сахалинские пограничники примут участие в совместных японско-российских учениях, сообщает региональное пограничное управление ФСБ.

"Неофициальный визит сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в японский порт Отару состоится с 5 по 8 июня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж сахалинского сторожевого корабля "Коралл" под командованием начальника Погрануправления ФСБ по Сахалинской области Сергея Кудряшова отработает с японскими коллегами совместные действия при задержании условного судна-нарушителя. По легенде экипаж подозревается в контрабанде.

Учения проводятся в рамках международного сотрудничества между Пограничной службой ФСБ России и Управлением безопасности на море Японии. Они направлены на укрепление практического сотрудничества двух стран и противостояния различным угрозам в море.