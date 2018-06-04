В Саратовской области прошли учения расчетов ЗРС С-400 "Триумф"

САМАРА, 4 июн — РИА Новости. Расчеты зенитно-ракетного соединения ЗРС С-400 "Триумф" провели учения с выполнением электронных пусков ракет в Саратовской области, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В Саратовской области прошло тактическое учение с расчетами зенитно-ракетного соединения ПВО Центрального военного округа по поражению воздушных целей условного противника электронными пусками ракет", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе учений личный состав совершил многокилометровый марш, отработав практические действия по преодолению зараженных участков местности и отражению нападения диверсионно-разведывательных групп. Расчеты ЗРС С-400 "Триумф" отработали задачи по обнаружению, идентификации и сопровождению воздушных целей, имитирующих авиацию. На заключительном этапе военнослужащие выполнили электронные пуски ракет, уничтожив воздушные судна условного противника, поразив более 20 целей.