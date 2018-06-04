В ВКС запланировали на лето более 200 учений различного уровня

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Воздушно-космические силы России начали подготовку к главным маневрам года — стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2018", рассказал журналистам главком ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Приоритетной задачей боевой подготовки является подготовка органов управлений, войск, учебно-материальной базы к розыгрышу практических действий в ходе маневров "Восток-2018", — сказал он.

Также идет подготовка экипажей в составе пары, звена и эскадрильи в каждой авиационной части России, "увязанная с обеспечением слаживания общевойсковых подразделений, частей и соединений".

Военным летчикам предстоят и другие учения, помимо "Востока": запланирована подготовка и проведение тактических учений с боевой стрельбой с соединениями и воинскими частями.

"Для выполнения приоритетных задач в летнем периоде обучения в Воздушно-космических силах спланировано более 200 учений различного уровня и более 800 сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих", — отметил Суровикин.

Кроме того, этим летом пройдет международный этап конкурса "Авиадартс-2018" и всеармейский этап конкурса радиотехнических войск "Воздушные рубежи-2018".