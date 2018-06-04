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Безопасность

Опять "двойка". Как из БМП-2 сделали истребитель танков

08:0004.06.2018
(обновлено: 08:17 04.06.2018)
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CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БМП-2М с комплексом вооружения "БережокБМП-2М с комплексом вооружения БережокБМП-2М с комплексом вооружения Бережок
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БМП-2М с комплексом вооружения "Бережок

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Самая массовая боевая машина пехоты Сухопутных войск России БМП-2 скоро получит более длинные "клыки". Минобороны заказало первые 16 модернизированных БМП-2М для одного из уральских танковых соединений. Машины передадут заказчику до конца года. Сообщается, что БМП с модулем "Бережок" серьезно превосходит по боевым возможностям "двойки" советского производства, которых в войсках на сегодняшний день больше 3,5 тысячи единиц. Об особенностях обновленной БМП — в материале РИА Новости.

Сравниться с танком

Военнослужащие экипажа БМП покидают машину после стрельбы во время учений мотострелковой бригады на полигоне в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БМП-2, стоящие на вооружении с 1980-го, сражались в Афганистане, участвовали во всех конфликтах на территории бывшего СССР, в бесчисленных войнах Африки и Ближнего Востока. Умельцам Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ) удалось создать надежную и неприхотливую машину, способную эффективно действовать в любом климате — и в пустынях, и в горах, и на равнинах. Однако на поле боя XXI века огневой мощи старой доброй БМП-2 уже явно недостаточно.

"Вооружение — главное отличие БМП-2М от штатных машин, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Установлена принципиально новая система управления огнем, включающая в себя прибор наведения с тепловизионным модулем. Это существенно повышает как разведывательные, так и огневые возможности. БМП теперь с одинаковой эффективностью действует как днем, так и ночью. Кроме того, на боевом модуле "Бережок", помимо стандартной 30-миллиметровой пушки и спаренного с ней пулемета ПКТ, имеются четыре противотанковые управляемые ракеты. Причем оператору комплекса не нужно вытаскивать ПТУР из боевого отделения, крепить его на башню и стрелять, подставляя себя под ответный огонь. Управление ракетой осуществляется из боевого отделения".

CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БМП-2М с модулем "Бережок"БМП-2М с модулем "Бережок" на международном форуме "Технологии в машиностроении 2010"
CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БМП-2М с модулем "Бережок"
БМП-2М с модулем "Бережок" на международном форуме "Технологии в машиностроении 2010"

Какими именно ПТУР вооружат БМП-2М, предназначенные для частей Центрального военного округа, не уточняется. По словам экспертов, на "Бережок" можно установить любой противотанковый комплекс с наведением по лазерному лучу, в частности "Корнет". Его ракета способна поразить цель на дальности до пяти километров, а боевая часть эффективно пробивает до 1300 миллиметров брони. Этого с лихвой хватит, чтобы уничтожить или вывести из строя практически любой современный основной боевой танк (ОБТ). Сами ПТУР укрыты специальными бронеэкранами, что затрудняет их поражение противником.

Боевая машина пехоты К-17 Бумеранг
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Новая башня по уровню бронезащиты значительно превосходит боевые модули штатных БМП-2. Остальные элементы конструкции — шасси, трансмиссия, система управления в отделении механика-водителя — прежние. Само собой, в процессе модернизации БМП-2 заменят все изношенные узлы и агрегаты. Кроме того, БМП-2М получит более мощный 370-сильный двигатель УТД-23, способный разогнать машину на бездорожье до 44 километров в час.

Опытная партия

Проект усиления БМП-2 боевым модулем "Бережок" тульское Конструкторское бюро приборостроения предлагало Минобороны уже давно. Однако военное ведомство делало ставку на более современные БМП-3 и перспективные боевые машины пехоты. Но со временем стало понятно, что огромный многотысячный парк "двоек" новой техникой быстро заменить не получится. А значит, надо его максимально подтянуть до требований XXI века. Опыт многолетней эксплуатации БМП-2М армией Алжира доказал эффективность проекта модернизации.

Еще в 2005 году Россия заключила контракт на поставку более 300 комплектов для модернизации БМП-2. Алжирцы старательно обкатывали обновленную машину в сложных климатических условиях и на различных типах местности. Ходовыми и боевыми качествами техники остались довольны.

"Судя по всему, Минобороны решило дать БМП-2М шанс, — объяснил Виктор Мураховский. — Первая партия машин — опытная. Ее будут испытывать около года, чтобы проверить технику в различных климатических условиях — и зимой, и весной, и летом, и осенью. На мой взгляд, перспективы у этого недорогого и эффективного проекта модернизации очень хорошие. Нельзя забывать, что на БМП-2 держится армия. А более современных и дорогих БМП-3 в войсках все-таки мало".

Пушка для "тройки"

Напомним, боевая машина пехоты БМП-3, принятая на вооружение в 1987 году и неоднократно модифицированная, поставлялась в основном на экспорт. Крупнейшие покупатели из более чем десятка стран — ОАЭ (около 600 машин), Кувейт (120 машин) и Алжир (100 машин). Российский парк БМП-3 оценивается в полтысячи единиц. "Тройка" вооружена значительно сильнее "двойки" и несет сразу два орудия: 100-миллиметровую пушку 2А70 и 30-миллиметровую 2А72, а также пулеметы. Существует несколько смелых проектов модернизации и этой машины.

В минувшую пятницу "Уралвагонзавод" опубликовал видео с испытаниями БМП-3 с новейшим боевым модулем АУ-220М (проект "Деривация). На машину этого класса впервые установили 57-миллиметровую скорострельную пушку с дальнобойностью 12 километров и темпом стрельбы 120 выстрелов в минуту. Она может использовать снаряды различных типов: осколочно-фугасные, бронебойные и другие, а значит, способна бороться как с пехотой, так и с бронетехникой. Ранее сообщалось о работах по созданию перспективного боеприпаса воздушного подрыва. За счет программируемого взрывателя такой снаряд детонирует в заданной точке траектории, поражая живую силу или технику противника максимально возможным количеством осколков.

Плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ во время стратегических командно-штабных учений Центр-2015 в Астраханской области
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Еще одна важная особенность — боевой модуль необитаем и управляется дистанционно из боевого отделения, которое находится ниже уровня погона башни. Данное конструктивное решение существенно повышает выживаемость экипажа. Необитаемый боевой модуль — последний писк военной моды. По аналогичной схеме выстроены перспективные российские танки Т-14 на платформе "Армата", а также семейство бронетехники проекта "Курганец-25".

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