Опять "двойка". Как из БМП-2 сделали истребитель танков

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Самая массовая боевая машина пехоты Сухопутных войск России БМП-2 скоро получит более длинные "клыки". Минобороны заказало первые 16 модернизированных БМП-2М для одного из уральских танковых соединений. Машины передадут заказчику до конца года. Сообщается, что БМП с модулем "Бережок" серьезно превосходит по боевым возможностям "двойки" советского производства, которых в войсках на сегодняшний день больше 3,5 тысячи единиц. Об особенностях обновленной БМП — в материале РИА Новости.

Сравниться с танком

БМП-2, стоящие на вооружении с 1980-го, сражались в Афганистане, участвовали во всех конфликтах на территории бывшего СССР, в бесчисленных войнах Африки и Ближнего Востока. Умельцам Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ) удалось создать надежную и неприхотливую машину, способную эффективно действовать в любом климате — и в пустынях, и в горах, и на равнинах. Однако на поле боя XXI века огневой мощи старой доброй БМП-2 уже явно недостаточно.

"Вооружение — главное отличие БМП-2М от штатных машин, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Установлена принципиально новая система управления огнем, включающая в себя прибор наведения с тепловизионным модулем. Это существенно повышает как разведывательные, так и огневые возможности. БМП теперь с одинаковой эффективностью действует как днем, так и ночью. Кроме того, на боевом модуле "Бережок", помимо стандартной 30-миллиметровой пушки и спаренного с ней пулемета ПКТ, имеются четыре противотанковые управляемые ракеты. Причем оператору комплекса не нужно вытаскивать ПТУР из боевого отделения, крепить его на башню и стрелять, подставляя себя под ответный огонь. Управление ракетой осуществляется из боевого отделения".

Какими именно ПТУР вооружат БМП-2М, предназначенные для частей Центрального военного округа, не уточняется. По словам экспертов, на "Бережок" можно установить любой противотанковый комплекс с наведением по лазерному лучу, в частности "Корнет". Его ракета способна поразить цель на дальности до пяти километров, а боевая часть эффективно пробивает до 1300 миллиметров брони. Этого с лихвой хватит, чтобы уничтожить или вывести из строя практически любой современный основной боевой танк (ОБТ). Сами ПТУР укрыты специальными бронеэкранами, что затрудняет их поражение противником.

Опытная партия

Новая башня по уровню бронезащиты значительно превосходит боевые модули штатных БМП-2. Остальные элементы конструкции — шасси, трансмиссия, система управления в отделении механика-водителя — прежние. Само собой, в процессе модернизации БМП-2 заменят все изношенные узлы и агрегаты. Кроме того, БМП-2М получит более мощный 370-сильный двигатель УТД-23, способный разогнать машину на бездорожье до 44 километров в час.

Проект усиления БМП-2 боевым модулем "Бережок" тульское Конструкторское бюро приборостроения предлагало Минобороны уже давно. Однако военное ведомство делало ставку на более современные БМП-3 и перспективные боевые машины пехоты. Но со временем стало понятно, что огромный многотысячный парк "двоек" новой техникой быстро заменить не получится. А значит, надо его максимально подтянуть до требований XXI века. Опыт многолетней эксплуатации БМП-2М армией Алжира доказал эффективность проекта модернизации.

Еще в 2005 году Россия заключила контракт на поставку более 300 комплектов для модернизации БМП-2. Алжирцы старательно обкатывали обновленную машину в сложных климатических условиях и на различных типах местности. Ходовыми и боевыми качествами техники остались довольны.

"Судя по всему, Минобороны решило дать БМП-2М шанс, — объяснил Виктор Мураховский. — Первая партия машин — опытная. Ее будут испытывать около года, чтобы проверить технику в различных климатических условиях — и зимой, и весной, и летом, и осенью. На мой взгляд, перспективы у этого недорогого и эффективного проекта модернизации очень хорошие. Нельзя забывать, что на БМП-2 держится армия. А более современных и дорогих БМП-3 в войсках все-таки мало".

Пушка для "тройки"

Напомним, боевая машина пехоты БМП-3, принятая на вооружение в 1987 году и неоднократно модифицированная, поставлялась в основном на экспорт. Крупнейшие покупатели из более чем десятка стран — ОАЭ (около 600 машин), Кувейт (120 машин) и Алжир (100 машин). Российский парк БМП-3 оценивается в полтысячи единиц. "Тройка" вооружена значительно сильнее "двойки" и несет сразу два орудия: 100-миллиметровую пушку 2А70 и 30-миллиметровую 2А72, а также пулеметы. Существует несколько смелых проектов модернизации и этой машины.

В минувшую пятницу "Уралвагонзавод" опубликовал видео с испытаниями БМП-3 с новейшим боевым модулем АУ-220М (проект "Деривация). На машину этого класса впервые установили 57-миллиметровую скорострельную пушку с дальнобойностью 12 километров и темпом стрельбы 120 выстрелов в минуту. Она может использовать снаряды различных типов: осколочно-фугасные, бронебойные и другие, а значит, способна бороться как с пехотой, так и с бронетехникой. Ранее сообщалось о работах по созданию перспективного боеприпаса воздушного подрыва. За счет программируемого взрывателя такой снаряд детонирует в заданной точке траектории, поражая живую силу или технику противника максимально возможным количеством осколков.

Еще одна важная особенность — боевой модуль необитаем и управляется дистанционно из боевого отделения, которое находится ниже уровня погона башни. Данное конструктивное решение существенно повышает выживаемость экипажа. Необитаемый боевой модуль — последний писк военной моды. По аналогичной схеме выстроены перспективные российские танки Т-14 на платформе "Армата", а также семейство бронетехники проекта "Курганец-25".