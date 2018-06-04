Опять "двойка". Как из БМП-2 сделали истребитель танков

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Самая массовая боевая машина пехоты Сухопутных войск России БМП-2 скоро получит более длинные "клыки". Минобороны заказало первые 16 модернизированных БМП-2М для одного из уральских танковых соединений. Машины передадут заказчику до конца года. Сообщается, что БМП с модулем "Бережок" серьезно превосходит по боевым возможностям "двойки" советского производства, которых в войсках на сегодняшний день больше 3,5 тысячи единиц. Об особенностях обновленной БМП — в материале РИА Новости.
Сравниться с танком
"Вооружение — главное отличие БМП-2М от штатных машин, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Установлена принципиально новая система управления огнем, включающая в себя прибор наведения с тепловизионным модулем. Это существенно повышает как разведывательные, так и огневые возможности. БМП теперь с одинаковой эффективностью действует как днем, так и ночью. Кроме того, на боевом модуле "Бережок", помимо стандартной 30-миллиметровой пушки и спаренного с ней пулемета ПКТ, имеются четыре противотанковые управляемые ракеты. Причем оператору комплекса не нужно вытаскивать ПТУР из боевого отделения, крепить его на башню и стрелять, подставляя себя под ответный огонь. Управление ракетой осуществляется из боевого отделения".
Какими именно ПТУР вооружат БМП-2М, предназначенные для частей Центрального военного округа, не уточняется. По словам экспертов, на "Бережок" можно установить любой противотанковый комплекс с наведением по лазерному лучу, в частности "Корнет". Его ракета способна поразить цель на дальности до пяти километров, а боевая часть эффективно пробивает до 1300 миллиметров брони. Этого с лихвой хватит, чтобы уничтожить или вывести из строя практически любой современный основной боевой танк (ОБТ). Сами ПТУР укрыты специальными бронеэкранами, что затрудняет их поражение противником.
Опытная партия
Проект усиления БМП-2 боевым модулем "Бережок" тульское Конструкторское бюро приборостроения предлагало Минобороны уже давно. Однако военное ведомство делало ставку на более современные БМП-3 и перспективные боевые машины пехоты. Но со временем стало понятно, что огромный многотысячный парк "двоек" новой техникой быстро заменить не получится. А значит, надо его максимально подтянуть до требований XXI века. Опыт многолетней эксплуатации БМП-2М армией Алжира доказал эффективность проекта модернизации.
Еще в 2005 году Россия заключила контракт на поставку более 300 комплектов для модернизации БМП-2. Алжирцы старательно обкатывали обновленную машину в сложных климатических условиях и на различных типах местности. Ходовыми и боевыми качествами техники остались довольны.
"Судя по всему, Минобороны решило дать БМП-2М шанс, — объяснил Виктор Мураховский. — Первая партия машин — опытная. Ее будут испытывать около года, чтобы проверить технику в различных климатических условиях — и зимой, и весной, и летом, и осенью. На мой взгляд, перспективы у этого недорогого и эффективного проекта модернизации очень хорошие. Нельзя забывать, что на БМП-2 держится армия. А более современных и дорогих БМП-3 в войсках все-таки мало".
Пушка для "тройки"
Напомним, боевая машина пехоты БМП-3, принятая на вооружение в 1987 году и неоднократно модифицированная, поставлялась в основном на экспорт. Крупнейшие покупатели из более чем десятка стран — ОАЭ (около 600 машин), Кувейт (120 машин) и Алжир (100 машин). Российский парк БМП-3 оценивается в полтысячи единиц. "Тройка" вооружена значительно сильнее "двойки" и несет сразу два орудия: 100-миллиметровую пушку 2А70 и 30-миллиметровую 2А72, а также пулеметы. Существует несколько смелых проектов модернизации и этой машины.
В минувшую пятницу "Уралвагонзавод" опубликовал видео с испытаниями БМП-3 с новейшим боевым модулем АУ-220М (проект "Деривация). На машину этого класса впервые установили 57-миллиметровую скорострельную пушку с дальнобойностью 12 километров и темпом стрельбы 120 выстрелов в минуту. Она может использовать снаряды различных типов: осколочно-фугасные, бронебойные и другие, а значит, способна бороться как с пехотой, так и с бронетехникой. Ранее сообщалось о работах по созданию перспективного боеприпаса воздушного подрыва. За счет программируемого взрывателя такой снаряд детонирует в заданной точке траектории, поражая живую силу или технику противника максимально возможным количеством осколков.